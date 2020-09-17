بعد تحريرهم.. مصر تعلن إعادة رعايا كانوا مختطفين في ليبيا

إسطنبول/ الخليج 365

أعلنت السلطات المصرية، الخميس، إعادة مواطنين للبلاد كانوا مختطفين في ليبيا.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية بمصر، خبرا مقتضبا بعنوان "الإفراج عن مصريين مختطفين في ليبيا، وإعادتهم للبلاد مرة أخرى".

وأوضحت أن "الأجهزة المعنية فى ليبيا (لم تسمها أو تعلن انتماءها) تمكنت من تحرير عدد من المواطنين المصريين سبق اختطافهم، وإعادتهم إلى مصر".

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وقالت إن ذلك "في إطار الجهود لتأمين وحماية المواطنين المصريين بليبيا، وبالتنسيق مع السلطات الأمنية الليبية".

ولم تعلن السلطات المصرية، عدد رعاياها المحررين من ليبيا أو توقيت اختطافهم أو تفاصيل الواقعة.

وفي يونيو/حزيران الماضي، تمكنت السلطات المصرية من إعادة 23 عاملا تم احتجازهم فى ليبيا، عقب تداول مقطع مصور لإهانتهم على يد مجموعة من الليبيين.

وأعلنت الحكومة الليبية (المعترف بها دوليا) في بيان آنذاك، القبض على المتورطين في واقعة الإساءة لعدد من العمال المصريين بعد تحديد هوياتهم، ومباشرة التحقيقات لإحالتهم إلى مكتب النائب العام في طرابلس.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.