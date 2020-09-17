عشرات المستوطنين يقتحمون المسجد الأقصى

اقتحم عشرات المستوطنين الإسرائيليين، الخميس، المسجد الأقصى، بمدينة القدس، بمرافقة عناصر من الشرطة.
وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية بالقدس، في بيان مقتضب، إن "124 مستوطنا اقتحموا المسجد في الفترة الصباحية الخميس".
وتمت الاقتحامات من خلال باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد الأقصى، بحماية الشرطة الإسرائيلية، حسب البيان ذاته.
وكانت جماعات استيطانية، قد دعت في وقت سابق إلى تنفيذ اقتحامات واسعة للمسجد الأقصى، بمناسبة قرب انتهاء السنة العبرية.
ومنذ 2003، تسمح إسرائيل للمستوطنين باقتحام المسجد الأقصى، رغم الاحتجاجات المتتالية من قبل دائرة الأوقاف الإسلامية.
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