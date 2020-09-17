السعودية.. لجنة رباعية لاستئناف العمرة بعد توقف 6 أشهر

إسطنبول / الخليج 365

شكلت السلطات السعودية، لجنة رباعية لتنظيم آلية عودة أداء مناسك العمرة، عقب توقف دام نحو 6 أشهر بسبب جائحة كورونا، وفق إعلام محلي.

ونقلت صحيفة "الوطن" السعودية، عن مصادر (لم تسمها) "تشكیل لجنة تتألف من وزارتي الحج والعمرة، والصحة، ورئاسة شؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، والأمن العام، لتنظیم آلیة عودة العمرة خلال الفترة المقبلة".

وأوضحت أن "اللجنة رفعت عدة مقترحات إلى الجھات المعنیة بخدمة ضیوف الرحمن، بينها أن یتم البدء بعمرة الداخل (للمقيمين بالمملكة)، وأن تكون بأعداد محدودة ومواعید ثابتة وتفویج مقنن مماثل من تفویج الحجاج بساعات وأوقات معینة".

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وتابعت أنه سيتم "إطلاق تطبیق أو منصة إلكترونية یتم من خلالھا التقدیم علیھا لغرض أداء العمرة، إضافة إلى التأكد من حصول المعتمر على شھادة طبیة تثبت سلامته من الإصابة بفیروس كورونا".

والأحد، أعلنت وزارة الداخلية أنه "سيتم الإعلان عن خطة إعادة السماح بأداء العمرة تدريجيا، بناء على ما يتقرر لاحقا في هذا الشأن بشكل مستقل، في ضوء المستجدات المتعلقة بالجائحة"، دون تفاصيل.



وفي مارس/ آذار الماضي، قررت السعودية وقف أداء العمرة، بسبب كورونا، غير أنها أقدمت على إقامة موسم حج "محدود للغاية"، لمواجهة تداعيات الفيروس، كان مقتصرا على المقيمين داخل المملكة فقط.

وحتى الأربعاء، سجلت السعودية إجمالا 327 ألفا و551 إصابة بكورونا، بينها 4 آلاف و369 وفاة، و306 آلاف و4 حالات تعاف.الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الخليج 365، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.