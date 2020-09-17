شكرا لقرائتكم خبر عن ما حكم استخدام نغمة رنين للهاتف؟.. «الخثلان» يوضح (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح ‏‏رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية السعودية، الأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الدكتور سعد الخثلان، حكم رنين الهاتف إذا كان جرساً عاديا أو موسيقى.

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وقال الخثلان في لقائه ببرنامج “يستفتونك” على قناة “الرسالة” الفضائية: إن رنين الهاتف إنما وضع للتنبيه لمكالمة ويجب أن تكون مناسبة غير مؤذية.

وأبان أنه لا يصح وضع معازف لأن المعازف محرمة، ولكن يتم وضع ما يحدث به التنبيه.