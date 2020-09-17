شكرا لقرائتكم خبر عن مسؤول يوضح حقيقة إيقاف توظيف المواطنين بالشركات المتعاقدة مع «أرامكو» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

نفي عبدالعزيز اليوسف مدير عام صندوق الموارد البشرية بالمنطقة الشرقية، ما أُثير حول إيقاف توظيف المواطنين بالشركات المتعاقدة مع أرامكو.

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وأكد “اليوسف” استمرار مبادرة توظيف الشباب السعودي في الشركات المتعاقدة مع أرامكو وشركات أخرى في مناطق الخفجي والتناقيب ومنيفة وغيرها والتي انطلقت قبل تفشي فيروس كورونا.

ولفّت مدير عام فرع هدف بالشرقية إلى أن تجميد المبادرة جاء نتيجة الجائحة وأن الصندوق جاهز للتعاون مع القائمين على المبادرة من قطاعات الأعمال من أجل استمرارها بعد أن تراجع تأثير الجائحة، – وفقاً لـ”مكة”-.

وأشار اليوسف خلال ورشة عمل نظمتها غرفة الشرقية عن طريق فرعها بمحافظة الخفجي عبر (zoom) إلى حرص الصندوق على تقديم دعم إضافي 10% للمؤسسات الخاصة في حال استقطبت للعمل لديها فئات من ذوي الإعاقة، والإناث، ومن يوجدون في المناطق قليلة الفرص، ومرضى الفشل الكلوي، وذلك وفق آليات وبرامج مخصصة لكل فئة، منسجمة مع رؤية ورسالة الصندوق في دعم التوطين والسعودة.