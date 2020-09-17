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روبوت هندي لمساعدة مصابي فيروس كورونا

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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روبوت هندي لمساعدة مصابي فيروس والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020

روبوت هندي لمساعدة مصابي فيروس كورونا

متابعات_ الخليج 365

يستخدم مستشفى في الهند روبوتاً لخدمة العملاء، يتجول بين عنابر المستشفى ويساعد مرضى فيروس كورونا على التواصل مع أصدقائهم وأقاربهم.

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واشتهر الروبوت ميترا، ويعني «صديق» باللغة الهندية، بعد تفاعله مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي خلال مناسبة في 2017.

 

وعينا الروبوت مجهزتان بتكنولوجيا التعرف على ملامح الوجه لمساعدته في تذكر أشخاص تعامل معهم من قبل. ويوجد كمبيوتر لوحي مثبت في صدر ميترا كي يتسنى للمرضى مشاهدة أحبائهم.

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