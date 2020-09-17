شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر روبوت هندي لمساعدة مصابي فيروس كورونا والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 17 سبتمبر 2020 متابعات_ الخليج 365 يستخدم مستشفى في الهند روبوتاً لخدمة العملاء، يتجول بين عنابر المستشفى ويساعد مرضى فيروس كورونا على التواصل مع أصدقائهم وأقاربهم.

Advertisements واشتهر الروبوت ميترا، ويعني «صديق» باللغة الهندية، بعد تفاعله مع رئيس الوزراء ناريندرا مودي خلال مناسبة في 2017. وعينا الروبوت مجهزتان بتكنولوجيا التعرف على ملامح الوجه لمساعدته في تذكر أشخاص تعامل معهم من قبل. ويوجد كمبيوتر لوحي مثبت في صدر ميترا كي يتسنى للمرضى مشاهدة أحبائهم.

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