ضاحي خلفان يثير جدلا على تويتر بعد الكتابة بالعبرية

وكتب خلفان على حسابه الرسمي على "تويتر"، صباح اليوم الخميس، "شالوم"، وهي كلمة من أصل العبرية وتعني "سلام".

​وجاءت ردود الفعل على التغريدة ما بين مؤيدة ورافضه لما كتبه خلفان.

ورد المؤيدون لتغريدة ضاحي بتغريدات فيها الكلمة نفسها "شالوم"، بينما رد الرافضون للتطبيع بين الإمارات وإسرائيل بصور لأطفال فلسطينيين مقتولين، وعلقوا بعبارات ترفض الاتفاقية التي وقعت بين إسرائيل والإمارات.

​ووقعت إسرائيل اتفاقيتين لتطبيع العلاقات مع الإمارات والبحرين، في الولايات المتحدة الأمريكية وبحضور الرئيس دونالد ترامب، والذي أكد أن الاتفاق يسمح لإسرائيل بتأسيس سفارات وتبادل السفراء مع الدولتين الخليجيتين.