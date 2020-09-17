وزير الصحة الكويتي يتحدث عن "أسمى غايات المنظمات الصحية"

وقال الصباح بمناسبة اليوم العالمي لسلامة المرضى: "يأتي هذا اليوم للتأكيد على أن الحفاظ على صحة المرضى وتوفير أفضل سبل الوقاية والعلاج لهم، ومواكبة آخر المستجدات الطبية لكافة الأمراض من أهم الأهداف وأسمى الغايات للمنظمات الصحية الرسمية والخاصة".

ويخوض القطاع الصحي الكويتي، في الآونة الأخيرة، صراعا لمكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، الذي تسبب في 563 حالة وفاة.

ووصل إجمالي الإصابات داخل البلاد إلى 95 ألفا و472 حالة، كما بلغ إجمالي المتعافين 85 ألفا و501 حالة.