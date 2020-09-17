سوريا... معلمو الحسكة ينددون بصمت المنظمات الدولية عن إغلاق "المسلحين" لمدارسهم

أفاد مراسل "سبوتنيك" في الحسكة بأن المعتصمين الذين تجمهروا أمام مديرية تربية الحسكة، نددوا بممارسات تنظيم "قسد" الموالي للجيش الأمريكي، واستيلاء مسلحيه على المدارس وحرمان آلاف الطلاب والتلاميذ من التعليم، ورفعوا لافتات كتب على بعضها: (التعليم من حق كل الأطفال السوريين)، و(ميليشيا قسد تهدد الطلاب والكوادر التعليمية) و(تحارب مستقبل آلاف الطلاب والأطفال نتيجة ممارساتها)، و(لا للإغلاق المدارس).

كما ندد المشاركون بالصمت الدولي والمنظمات الدولية المهتمة بالتعليم والطفولة، وطالبوا بتدخلها السريع لإنهاء حالة الاستيلاء على المدارس وحرمان أجيال متعددة من العلم والتعلم.

ومع انطلاق العام الدراسي، يوم الأحد الماضي، اعتدى المسلحون الموالون للجيش الأمريكي بالضرب على كوادر وطلاب ثانوية (الشهيد حنا عطا الله للمتفوقين) في مدينة الحسكة أثناء اعتصامهم أمام المدرسة احتجاجًا على استيلاء تنظيم "قسد" على المدرسة ومنعهم من الدخول إلى صفوفهم الدراسية.

مديرة تربية محافظة الحسكة السورية الحكومية إلهام صورخان أكدت لـ"سبوتنيك" أن مسلحي ميليشيا "قسد" المرتبطة بالجيش الأمريكي، أقدمت على إغلاق جميع المجمعات التربوية الحكومية في مناطق سيطرتهم بالمحافظة الواقعة شمال شرقي سوريا، ومنع العاملين فيها من دخولها، مع إغلاق جميع المدارس الثانوية لتضاف إلى مدارس المراحل التعليمية (الابتدائية والإعدادية).

احتجاجات الكوادر الإدارية والتدريسية وطلاب المدارس في مدينة الحسكة السورية على قيام المسلحين الموالين للجيش الأمريكي بالاستيلاء على مدارسهم، سوريا 17 سبتمبر 2020 © Sputnik . Attia Al-Attia

احتجاجات الكوادر الإدارية والتدريسية وطلاب المدارس في مدينة الحسكة السورية على قيام المسلحين الموالين للجيش الأمريكي بالاستيلاء على مدارسهم، سوريا 17 سبتمبر 2020 © Sputnik . Attia Al-Attia

احتجاجات الكوادر الإدارية والتدريسية وطلاب المدارس في مدينة الحسكة السورية على قيام المسلحين الموالين للجيش الأمريكي بالاستيلاء على مدارسهم، سوريا 17 سبتمبر 2020 © Sputnik . Attia Al-Attia

احتجاجات الكوادر الإدارية والتدريسية وطلاب المدارس في مدينة الحسكة السورية على قيام المسلحين الموالين للجيش الأمريكي بالاستيلاء على مدارسهم، سوريا 17 سبتمبر 2020 Advertisements © Sputnik . Attia Al-Attia

احتجاجات الكوادر الإدارية والتدريسية وطلاب المدارس في مدينة الحسكة السورية على قيام المسلحين الموالين للجيش الأمريكي بالاستيلاء على مدارسهم، سوريا 17 سبتمبر 2020 © Sputnik . Attia Al-Attia

احتجاجات الكوادر الإدارية والتدريسية وطلاب المدارس في مدينة الحسكة السورية على قيام المسلحين الموالين للجيش الأمريكي بالاستيلاء على مدارسهم، سوريا 17 سبتمبر 2020 © Sputnik . Attia Al-Attia 1 / 6 © Sputnik . Attia Al-Attia احتجاجات الكوادر الإدارية والتدريسية وطلاب المدارس في مدينة الحسكة السورية على قيام المسلحين الموالين للجيش الأمريكي بالاستيلاء على مدارسهم، سوريا 17 سبتمبر 2020

وتمنت صورخان في نهاية حديثها لـ"سبوتنيك" من المنظمات والهيئات الدولية المهتمة بشؤون التعليم والطفولة وعلى رأسها منظمة"اليونسيف"،"بالتدخل الفوري" ومنع التنظيم من إغلاق المدارس وإعادتها لمديرية التربية الحسكة لنتمكن من إتمام رسالتها التعليمية والعلمية السامية في تربية الأجيال.

ورغم قلة عددها ومعاناتها الزحام الشديد، والمضايقات من قبل "قسد"، إلا أن المدارس السورية تشهد إقبالا كبيرا من التلاميذ والطلاب الأكراد بشكل خاص ومن بينهم أبناء قياديين وموظفين فيما يسمى "الإدارة الذاتية الكردية" التي شكلها مسلحو التنظيم، وذلك رغم إصداره قراراً يمنعهم من الالتحاق بالمدارس السورية في مدينتي الحسكة والقامشلي تحت طائلة العقوبات التي تصل إلى الفصل والغرامات المالية الكبيرة مع تدني أعداد الطلاب الذين التحقوا بالمدارس التي تعتمد المناهج الكردية.