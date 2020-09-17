شكرا لقرائتكم خبر عن محكمة سويسرية: "فيفا" منحت حقوق البث للشبكة القطرية دون عطاءات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت المحكمة السويسرية، أن الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" منح حقوق البث للشبكة القطرية من دون عطاءات، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية.

وفيما بدأت المحكمة السويسرية، اليوم الاستماع لشهود قضية فساد "الخليفي وفالك"، وتستمع لإفادة مدير فيفا السابق ماركوس كانتير، واستأنفت، خلال الأسبوع الجارى فى مدينة بيلنزونا السويسرية، محاكمة ناصر الخليفى، رئيس نادي باريس سان جيرمان، وشبكة "بي إن سبورت" القطرية، والفرنسى جيروم فالك الأمين العام السابق للاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا"، فى قضية تتعلق بسوء الإدارة والفساد وخيانة الأمانة، وبمنح حقوق البث التلفزيونى لمباريات بطولتى كأس العالم وكأس القارات، حيث يوجد تسجيلات ورسائل تثبت المعاملات المشبوهة بين الخليفي وفالك.

ومثل الخليفى وفالك أمام القضاء السويسرى، وسط غياب متهم ثالث فى القضية نفسها، حيث وجّه الادعاء العام السويسرى للخليفي تهمة دفع رشى للحصول على مزايا، كما أكد أنه عقد صفقة مع فالك خلال اجتماع فى مقر "بى إن سبورت" القطرية فى إحدى ضواحى باريس فى أكتوبر 2013. ويواجه الخليفى تهم التحريض على سوء الإدارة وخيانة الأمانة.

وتتهم المحكمة فالك بسوء الإدارة والتزوير والفساد، وقال فالك خلال المحاكمة، إنه حُرم من "مجرد فتح حساب مصرفى فى دول الاتحاد الأوروبى كافة" بسبب هذه القضية، كما أقر فالك بنقل ممتلكاته إلى زوجته، وهى تتضمن أملاكا عقارية وزورقا وسيارات وحليا. وعند سؤاله، لم يستبعد فالكه الحديث مع الخليفى عن شراء فيلا فى جزيرة ساردينيا الإيطالية.