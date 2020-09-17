وزير الخارجية العراقى يحذر من محاولة عودة داعش في سوريا وبعض مناطق أفريقيا

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، أن تنظيم داعش يحاول العودة في العراق وسوريا وبعض مناطق أفريقيا، وأضاف وزير الخارجية العراقى: نطلب من دول الجوار احترام سيادتنا وعدم التدخل في شؤوننا الداخلية، وذلك وفق خبر عاجل لقناة العربية. وكان وزير الخارجية العراقى قد أكد أن الحكومة العراقية ماضية في مساعيها للحوار مع دول الجوار في إطار الحيلولة دون المساس بالسيادة الوطنية العراقية.

وأوضح بيان لوزارة الخارجية العراقية، أن الوزير بحث مع يان هيكر المستشار السياسي والأمني للمستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في مبنى المستشارية الألمانيّة بالعاصمة برلين، التطورات الأمنية والسياسية والاقتصادية، والصحية في العراق.

وأشاد المسؤول الألماني بجهود الحكومة العراقية في مجال مكافحة تنظيم داعش، وأكد حرص بلاده على أن تكون شريكا فاعلا في التحالف الدولي لمواجهة التنظيم.