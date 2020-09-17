شكرا لقرائتكم خبر عن الكويت تعلن شفاء 724 حالة مصابة بكورونا.. وارتفاع الإجمالى لـ87911 حالة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن وزير الصحة الكويتى الشيخ الدكتور باسل الصباح، شفاء 724 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التى تعافت وتماثلت للشفاء فى البلاد إلى 87 ألفا و911 حالة، وأضاف وزير الصحة الكويتي - في بيان صحفي، اليوم الخميس - أن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية، أثبتت شفاء الحالات الـ724 من فيروس (كورونا)، مشيرا إلى أنه سيتم نقلهم إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس، تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين. وكان وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، قد أعلن أمس الأربعاء، شفاء 968 حالة من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال ال24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 87 ألفا و178 حالة.

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