شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر كويتية تنفى إصابة رئيس الحكومة أو الوزراء بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت مصادر كويتية مطلعة، عدم إصابة رئيس مجلس الوزراء الكويتى الشيخ صباح خالد الحمد الصباح، أو أى من وزراء الحكومة الكويتية بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) حتى الآن، وأوضحت المصادر -في تصريح صحفي اليوم الخميس، أن السبب في عودة مجلس الوزراء إلى عقد جلسته الاثنين الماضي عبر الاتصال المرئي، بعد أن عقد جلسته يوم 7 سبتمبر الجاري على طاولة مستديرة واحدة، يعود إلى التحوط من وجود أي اشتباه في إصابة أحد من الوزراء، بعد أن تم حضور جلسات مجلس الأمة الثلاث الأخيرة، والإعلان عن وجود إصابات بين النواب. وكان رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق علي الغانم، قد أعلن منذ ثلاثة أيام، تأجيل انعقاد جلسة المجلس التي كانت مقررة يوم الثلاثاء الماضي، بسبب تلقيه خطابا رسميا من وزير الصحة الكويتي الشيخ الدكتور باسل الصباح، بإصابة ثلاثة من النواب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)؛ وذلك قبل أن يرتفع عدد النواب المصابين إلى 10 نواب.

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