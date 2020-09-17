السعودية.. حريق ضخم يلتهم غابات جبل "عمد" بمكة

إسطنبول/ الخليج 365

اندلع فجر الخميس، حريق ضخم في غابات جبل "عمد" بمنطقة مكة المكرمة في السعودية، وفق جهة محلية وناشطين.

ونشرت إمارة مكة المكرمة (حكومية)، عبر حسابها على تويتر، مقطعا مصورا يظهر ارتفاع ألسنة النيران ودخانا كثيفا على أحد الجبال.

وقالت الإمارة: "(دفاع) مدني ميسان (بمكة) يباشر حريق اندلع بمجموعة أشجار في جبل عمد بمركز ثقيف.. لازالت الفرق تعمل على إطفاء الحريق".

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ودشن مغردون هاشتاغا (وسما) باسم "حريق جبل عمد" نشروا من خلاله مقاطع مصورة لاندلاع حريق هائل مستمر منذ ساعات دون إخماد، وقالوا إن "غابات عمد" قضت عليها النيران.

وتداول حساب باسم "محمد الثقفي" عبر تويتر، مقطعا مصورا للحريق قائلا: "لا زال حريق جبل عُمْد، شرق ترعة ثقيف يلتهم الغابات الكثيفة حتى صباح الخميس".

وتابع: "النيران مشتعلة وفرق الدفاع المدني تُخْمِد في الحريق وكثافة الأشجار والأعشاب حالت دون ذلك، نسأل الله لهم السلامة".

وحتى الساعة 7:20 ت.غ، لم تعلن السلطات السعودية عن أية خسائر بشرية أو مادية أو تفاصيل عن الحريق.

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