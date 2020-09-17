شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو.. «مدني مكة» يواصل عمليات إخماد حرائق الأشجار بـ«جبل عمد» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

باشرت فرق الدفاع المدني حريقاً اندلع بمجموعة أشجار في جبل عمد بمحافظة ميسان التابعة لمنطقة مكة المكرمة.

وأوضحت إمارة منطقة مكة المكرمة، أن فرق الدفاع المدني لازالت تعمل على إخماد الحريق الذي اندلع في الساعات الأولى من صباح اليوم الخميس.

وتصّدر هاشتاق “#حريق_جبل_عمد” موقع تويتر بنحو 8 آلاف تغريدة، فيما توجه سكان المنطقة بالشكر لفرق الدفاع المدني بالمحافظة على جهودهم لإخماد الحريق الذي انتشر بصورة كبيرة في أنحاء الجبل.