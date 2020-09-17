مصر... إخلاء سبيل فتاة "التيك توك" منة عبد العزيز

وبحسب موقع صحيفة "الشروق" المصرية: "قررت النيابة العامة إخلاء سبيل منة عبد العزيز فتاة التيك توك التي تعرضت للاعتداء الجنسي من أصدقائها الذين أحيلوا إلى المحاكمة الجنائية، وذلك بعد استضافتها فترة في أحد مراكز حماية المرأة المعنفة لإعادة تأهيلها".

ونشرت المحامية هدى نصر الله صورة للفتاة بعد خروجها، وعلقت عليها "إخلاء سبيل منة عبد العزيز من قسم الطالبية (بالجيزة)".

وكان النائب العام المستشار حمادة الصاوي، أمر بإيداع منة عبد العزيز، أحد المراكز المخصصة لاستضافة وحماية المرأة المُعنَّفة وإدخالها ببرامج تأهيليَّة لإصلاحها، بدلًا من الحبس الاحتياطي.

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وأكد النائب العام في بيان له، مساء الثلاثاء، أنه تم "تطبيق أحد التدابير المنصوص عليها بالمادة ٢٠١ من قانون الإجراءات الجنائية كبديلٍ عن الحبس الاحتياطي؛ وهو إلزام المتهمة بعدم مبارحة أحد مراكز الاستضافة المحددة بمشروع وزارة التضامن الاجتماعي لاستضافة وحماية المرأة المُعَنَّفة نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا، والذي قبلته المتهمة موطنًا ومسكنًا لها لعدم وجود محل إقامة ثابت ومعلوم لديها".

وجاء ذلك بعدما كلَّفت النيابة العامة -بالتنسيق مع وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة- ببحث حالة المتهمة الاجتماعية والنفسية، وكشف البحث عن "اضطراب المتهمة انفعاليًّا ونفسيًّا نتيجة تعرضها لأزمات اجتماعية قاسية مُنذ صغرها حرمتها من عاطفة الأسرة والأهل، وأثَّرت في سلوكها العام، مما دفعها مع قلة خبرتها وعدم رجاحتها وضعف شخصيتها إلى تكوين علاقات مع أصدقاء السوء عوضًا عن فشلها في عقد علاقات سوية".

وأضاف البحث: "..وكذا السعي للظهور وتحقيق الشهرة بأي وسيلة عوضًا عما لقيته من أزمات، فانخدعت بشهرة حققتها في بيئة افتراضية خاصة بمواقع التواصل الاجتماعي أسلمتها إلى أصدقاء سوء استغلوها مع سهولة انقيادها وعدم رجاحتها وتسامحها في حقوقها، وطمعها فيما عرضوه عليها من هدايا وسُبل لإعاشتها، فوقعت ضحيةً لهم".

وتابعت نتائج البحث: "هذا فضلًا عن الصدمة النفسية والاضطرابات التي أصابتها من أثر التعدي عليها بالواقعة محل التحقيق، مما يتطلب إدخالها بالبرامج المعتمدة بمشروع استضافة وحماية المرأة المعنفة لإعادة تأهيلها نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد عند الحاجة".

وعليه أمرت النيابة العامة بإدخال المتهمة بالبرامج التأهيلية المذكورة خلال إقامتها بالمركز الذي قبلته مسكنًا لها تحت إشراف وزارة التضامن الاجتماعي والمجلس القومي للمرأة؛ لتأهيلها نفسيًّا واجتماعيًّا واقتصاديًّا لإصلاحها وإعادة الثقة في نفسها وتصحيح مفاهيمها والتوفيق بينها وبين ذويها، وإعادة دمجها بالمجتمع، واستكمال دراستها أو تدريبها على مهارات تتيح لها فرصة عمل سوية، أو مصدر حسن لإعاشتها.