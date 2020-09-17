الإمارات... فيديو لحوادث مروعة في شوارع أبو ظبي

وبحسب الصفحة الرسمية لشرطة أبو ظبي على فيسبوك، و"تويتر": "بثت شرطة أبو ظبي بالتعاون مع مركز المتابعة والتحكم- أبوظبي مشاهد حقيقية لحوادث مرورية لتجاوز الإشارة الضوئية الحمراء والتي نص عليها القانون رقم 5 لسنة 2020م بشأن حجز المركبات في إمارة أبو ظبي".

​ودعت الشرطة بحسب الصفحة "السائقين إلى الانتباه وعدم الانشغال بغير الطريق عند الإشارات الضوئية لخطورتها في وقوع الحوادث المرورية التي تتسبب في الخسائر بالأرواح والممتلكات على الطرق".

وأصدرت القيادة العامة لشرطة أبو ظبي، الأسبوع الماضي، قراراً بشأن حجز المركبات وشروط فكه وفقاً للقانون رقم (5) لسنة 2020 بشأن حجز المركبات في الإمارة، "بهدف تعزيز منظومة السلامة المرورية وتحقيق أعلى معايير الأمن لمستخدمي الطريق، وزيادة وعيهم بأهمية الالتزام بالأنظمة المرورية"، بحسب موقع صحيفة "البيان" الإماراتية.

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​وحدد القرار عدداً من الحالات التي تستوجب حجز المركبة، والقيمة المالية لفكه، وتبلغ القيمة المالية لفك الحجز في حالة صدم دورية الشرطة أو التسبب في تلفها 50 ألف درهم، إضافة إلى تحمل المخالف قيمة الضرر الذي لحق بدورية الشرطة.

​وأوضح القرار أنه في حال قيادة المركبة بطريقة تعرض حياة السائق أو حياة الآخرين أو سلامتهم أو أمنهم للخطر، فإن قيمة فك الحجز تبلغ 50 ألف درهم، فيما تبلغ قيمة فك الحجز في حال تجاوز المركبة للإشارة الضوئية الحمراء 50 ألف درهم إضافة إلى سحب رخصة قيادة السائق المخالف لمدة 6 أشهر بدءاً من تاريخ سحب الرخصة.

ولفت القرار إلى أنه في حال عدم قيام المخالف بدفع قيمة المخالفة خلال مدة حجز المركبة سيتم بيعها في المزاد العلني، لسداد قيمة المخالفة، وأشارت شرطة أبو ظبي إلى أنه في حال تجاوز قيمة المخالفة لقيمة السيارة، سيكون على المخالف دفع باقي قيمة المخالفة وستوضع في ملفه المروري.