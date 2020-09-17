شكرا لقرائتكم خبر عن الأمن العراقى يعلن اعتقال رئيس هيئة استثمار بغداد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اعتقلت قوة أمنية رئيس هيئة استثمار بغداد، وذلك وفقا لما أفاد به مصدر أمني عراقي اليوم الخميس، وقال المصدر ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية أن "قوة أمنية اعتقلت رئيس هيئة استثمار بغداد شاكر الزاملي، وأنه لم يعرف حتى الآن اسباب اعتقاله". يذكر أن قوة أمنية اعتقلت قبل أيام مدير التقاعد العامة السابق أحمد الساعدي على خلفية شبهات فساد.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الأمن العراقى يعلن اعتقال رئيس هيئة استثمار بغداد لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.