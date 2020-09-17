مقتل 3 عناصر من الحشد الشعبي في هجوم لـ"داعش" بكركوك

كركوك/الخليج 365
قتل ثلاثة عناصر من قوات الحشد الشعبي العراقية، الأربعاء، نتيجة هجوم شنته عناصر تنظيم "داعش" الإرهابي على نقطة امنية في محافظة كركوك.
جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها للأناضول، علي كمال، رئيس الشرطة بالمحافظة المذكورة.
وأوضح المصدر أن الهجوم الإرهابي استهدف قرية "سامي عاصي" بالقرب من قضاء "بشير" جنوب غربي كركوك، ما أسفر عن مقتل 3 من قوات الحشد الشعبي
ولفت أن قوات الأمن تمكنت من صد هجوم تنظيم داعش الذي كان يسعى للسيطرة على القرية المذكورة.
و"الحشد الشعبي" يتشكل من فصائل مسلحة شيعية تابعة رسميًا للقوات المسلحة العراقية.
وخلال الأشهر الماضية، زادت وتيرة هجمات مسلحين يشتبه بأنهم من تنظيم "داعش"، لا سيما في المنطقة بين كركوك وصلاح الدين (شمال) وديالى (شرق)، المعروفة باسم "مثلث الموت".
وأعلن العراق عام 2017 تحقيق النصر على "داعش" باستعادة كامل أراضيه، التي كانت تقدر بنحو ثلث مساحة البلاد اجتاحها التنظيم صيف 2014، إلا أن التنظيم الإرهابي لا يزال يحتفظ بخلايا نائمة في مناطق واسعة بالعراق ويشن هجمات بين فترات متباينة.
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