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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رسميا.. سوني تعلن سعر وموعد طرح "بلاي ستيشن 5" والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رسميا.. سوني تعلن سعر وموعد طرح بلاي ستيشن 5
الخميس 17 سبتمبر 2020
الخليج 365
أعلنت شركة سوني اليابانية، الأربعاء، أن منصة الجيل الجديد للألعاب "بلاي ستيشن 5" ستطرح في نوفمبر المقبل بسعر 499.99 دولار و399.99 دولار لنسخة من دون مشغل أقراص.
ويمهد الإعلان عن السعر الطريق أمام منافسة بين منصتي "بلايستيشن" و"إكس بوكس" التي تصنعها مايكروسوفت في نهاية العام، مع إقبال المستهلكين على المنصات الأفضل التي تقدم لهم ألعابا حصرية.
وكانت سوني، نفت في وقت سابق الأربعاء، أنباء عن خفض إنتاجها المتوقع لمنصة "بلاي ستيشن 5".
وقالت سوني: "لم نغير رقم إنتاج بلاي ستيشن 5 منذ بدء الإنتاج الضخم"، وفق ما نقلت "البوابة العربية للأخبار التقنية".
ونشر في أبريل الماضي أن سوني كانت تتوقع إنتاج ما بين 5 و6 ملايين منصة ألعاب بحلول نهاية شهر مارس المقبل.
لكن جائحة كورونا تسببت في زيادة الشركة اليابانية لتوقعاتها على نحو حاد، مع ازدهار سوق منصات الألعاب.
وعززت شركة الإلكترونيات العملاقة في يوليو الماضي الطلبات مع الموردين تحسبًا لزيادة الطلب على في موسم العطلات وما بعده، حيث يقضي الناس المزيد من الوقت في المنزل بسبب الفيروس، وذلك بحسب "البوابة العربية للأخبار التقنية".
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