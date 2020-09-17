عدن - ياسمين عبد الله التهامي - بشاشة تصمد لـ 200 ألف طية.. سامسونج تتلافى عيوب Galaxy Z Fold في الإصدار الجديد

الخميس 17 سبتمبر 2020

الخليج 365

كشفت شركة سامسونج الكورية أن هاتف Galaxy Z Fold 2، الذي تم الإعلان عنه بالكامل في وقت سابق من هذا الشهر، سيأتي مزودًا بشاشة محسنة جديدة قابلة للطي.



وأوضحت الشركة أن الشاشة الجديدة القابلة للطي لديها أصغر انحناء في العالم، حيث يبلغ انحناء لوحة OLED الجديدة 1.4R فقط.

ويعد معدل الانحناء الخاص بشاشة هاتف Galaxy Z Fold 2 هو الأدنى بين جميع الشاشات القابلة للطي التي تم تسويقها حتى الآن، كما قامت ”سامسونج“ بتصميم الشاشة بشكل أكثر جاذبية وتلافت المشكلات في الإصدارات السابقة، مثل دخول الأوساخ إلى الشاشة.

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تم تزويد شاشة هاتف Galaxy Z Fold 2 الجديدة بمساحة قابلة للطي تبلغ 1.7 مرة من تلك الموجودة في Galaxy Z Flip.

ووفقًا لشركة سامسونج الكورية، يمكن طي الشاشة الجديدة حتى 200000 مرة، مما يعني أنها يمكن أن تستمر لأكثر من خمس سنوات دون أية مشكلة.

كما حصلت أيضًا على شهادة ”Eye Care Display“ التي تشير إلى أن انبعاثات الضوء الأزرق هي الأقل في الصناعة بنسبة 6.5٪ فقط.

وتعد الشاشة التي تأتي بمقاس 7.6 بوصة هي النموذج الثالث القابل للانحناء الذي تنتجه سامسونغ، بعد تلك المستخدمة في Galaxy Fold الأصلي و Galaxy Z Flip.

وكانت شركة سامسونج قالت إن جهاز Fold 2 سجل مبيعات قياسية في كوريا الجنوبية مع 50 ألف طلب مسبق للجهاز، الذي يبلغ سعره 2000 دولار.