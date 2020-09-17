عدن - ياسمين عبد الله التهامي - هونر تكشف النقاب عن أول كمبيوتر محمول للألعاب

الخميس 17 سبتمبر 2020

الخليج 365

كشفت شركة ”هونر“ الصينية التابعة لشركة ”هواوي“ رسميًا عن أول جهاز ألعاب لها والذي يسمى Hunter V700، ويتميز هذا الجهاز بهيكل من الألومنيوم، وشعار RGB بإضاءة خلفية إلى جانب لوحة مفاتيح كاملة الحجم.



ويأتي جهاز Hunter V700 بطرازين مختلفين وكلاهما مزود بوحدات معالجة Intel CPU إلى جانب وحدة معالجة الرسوميات.

ويأتي كلا الطرازين بذاكرة وصول عشوائي DDR4 بسعة 16 غيغابايت، وخيارات التخزين الداخلية التي تتراوح بين 512 غيغابايت أو 1 تيرابايت.

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كما يأتي الجهاز بشاشة IPS LCD مقاس 16.1 بوصة مع معدل تحديث 144 هرتز، وحواف أنيقة بدقة 1920 × 1080 بكسل، وتدعم 100٪ من مساحة ألوان sRGB.

وكشفت ”هونر“ أن الكمبيوتر المحمول الجديد يمكنه الحفاظ على درجات الحرارة أكثر من الأجهزة المنافسة.

ويأتي جهاز Hunter V700 مزودًا بتقنية Wi-Fi 6، وتقدم ”هونر أيضًا ميزة مشاركة لاسلكية أنيقة تتيح للمستخدمين إرسال ألعابهم المحمولة المفضلة إلى الكمبيوتر المحمول، واللعب من خلال شاشة أكبر ولوحة مفاتيح وماوس.

وفي الوقت الحالي، سيصدر جهاز ”Honor Hunter V700“ في الصين، ولا توجد أية معلومات عما إذا كان سيصدر في دول أخرى أم لا.

وسيباع الجهاز بسعر 1110 دولارات أمريكية لإصدار Core i5 بسعة تخزين 512 غيغابايت، ووحدة معالجة الرسوميات GTX 1660 Ti، فيما سيباع طراز Core i7 و 512 غيغا بايت بـ 1257 دولارًا أمريكيًا، بينما سيتم بيع الطراز الأعلى بسعة تخزين 1 تيرابايت مقابل 1480 دولارًا أمريكيًا.