شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات تقرر توفير منح دراسية لأبناء العاملين بالقطاع الصحى تقديرا لجهودهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنفيذاً لتوجيهات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولى عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبمتابعة الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي، رئيس مجلس التعليم والموارد البشرية، أطلقت وزارة التربية والتعليم، بالشراكة مع «مكتب فخر الوطن»، مبادرة «حياكم»، وهي عبارة عن برنامج للمنح الدراسية في المدارس الإماراتية، تقدم إلى أبناء العاملين في خط الدفاع الأول فى القطاع الصحي في جميع أنحاء الإمارات، حيث يحصل الطلبة على منح دراسية كاملة للدراسة فى المدارس الحكومية، بدءاً من العام الدراسي الحالي 2020-2021 وحتى انتهائهم من المرحلة الثانوية، وذلك تقديراً لجهود وتضحيات آبائهم ودورهم في المحافظة على صحة وسلامة مجتمع دولة الإمارات.

ووصل عدد المستفيدين إلى الآن 1850 طالباً وطالبة بحسب صحيفة "الاتحاد" على مستوى الدولة، ومن المقرر انتهاء موعد تقديم الطلبات لهذا العام الدراسي في نهاية شهر سبتمبر الجارى، وستتوفر المنح، ابتداءً من العام الدراسي الحالي، لأبناء أبطال الخطوط الأمامية العاملين في القطاع الصحي، وتغطي تكاليف التعليم وأجهزة الحاسوب المحمولة، ومصاريف النقل المدرسي، من الآن حتى الانتهاء من المرحلة الثانوية.

وتأتي هذا المبادرة في إطار التعاون المثمر بين وزارة التربية والتعليم ومكتب فخر الوطن، فيما يتطلع كلا الجانبين إلى تعزيز التعاون المستقبلي من خلال إطلاق وإنجاز مبادرات وبرامج نوعية، بالتعاون مع مختلف الجهات التعليمية في الدولة.

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أكد سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة في تغريدة على حساب سموه على «تويتر»، أن إطلاق مبادرة «حياكم» لتوفير منح دراسية كاملة لأبناء خط الدفاع الأول للعاملين بالقطاع الصحي هي بادرة شكر وتقدير من الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، للدور البطولي الذي يقدمونه في مواجهة هذه الجائحة، نفخر بجهودهم، ونثمن تضحياتهم الكبيرة في المحافظة على صحة وسلامة الوطن.



قال سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان، نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، في تغريدة على حساب سموه الرسمي على «تويتر»: «جهود بطولية يبذلها العاملون في خط الدفاع الأول بالقطاع الصحي الإماراتي، ومبادرة «حياكم» التي وجّه بها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لتوفير منح دراسية لأبناء هؤلاء الأبطال، هي بادرة امتنان وتعاضد مجتمعي تشد من أزرهم، وتمنحهم مزيداً من العزم لمواجهة «كوفيد-19».

وتقدم معالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مكتب فخر الوطن، بالشكر والتقدير للأبطال في خط الدفاع الأول، الذين ضربوا أروع الأمثال في التضحية والسهر من أجل صحة وسلامة الناس في دولة الإمارات، تاركين أسرهم لأسابيع، وأحياناً لشهور، لكي يؤدوا الواجب تجاه حماية أفراد المجتمع من هذا الوباء، فقد كانت لخدماتهم وتفانيهم في عملهم في ظل هذه الظروف الصعبة، نتائج مهمة لمسناها جميعاً، وهم حقاً مثال مشرّف تتجسد فيه قيم وثقافة مجتمع الإمارات.

وأكد أن مكتب فخر الوطن سيبذل أقصى الجهود لمواصلة تقديم الدعم والتقدير للعاملين في الخطوط الأمامية، متمنياً من خلال مبادرة «حياكم» كل النجاح والتوفيق لأبناء العاملين في مجال الرعاية الصحية، وهم يبدأون عاماً دراسياً جديداً.