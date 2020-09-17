شكرا لقرائتكم خبر عن متحدث التجارة: «التستر» سرطان اقتصادي وجريمة خطيرة تهدد المملكة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شدد المتحدث الرسمي باسم وزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين على أن التستر التجاري جريمة تستوجب العقوبة.

وقال إن التستر التجاري يعني بكل بساطة، أن تستقدم عاملاً وتجعله يعمل في البقالة أو محل السباكة أو الكهرباء التابع لك، على أن يعطيك مبلغاً شهرياً ويأخذ العامل باقي الأموال.

Advertisements

وأضاف الحسين أن هذه جريمة، وبعض الناس يراها مصدر دخل وليست مخالفة، ولكنها جريمة وجريمة كبيرة خطرها الاقتصادي على البلد ضار جدا.

وتابع عبدالرحمن الحسين أن التستر سرطان اقتصادي بكل ما تحمله هذه الكلمة من معنى، مضيفا أن العامل الذي يتم استقدامه يعمل فقط براتب شهري.

وختم متحدث التجارة بقوله “إذا جعلت هذا العامل يعطيك راتباً شهرياً فأنت ارتكبت جريمة التستر التجاري، وهذا لا يعفيك من العقوبة لأنك مرتكب جريمة تستر تجاري”.