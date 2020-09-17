عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 5700 دولار شهريا.. مفاجأة وزير التعليم المصري للمدرسين

الخميس 17 سبتمبر 2020

الخليج 365

قال وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور طارق شوقي، إن المعلم يستحق الاهتمام وتحسين أحواله المادية.



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وأضاف شوقي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسؤوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد" المصرية، الأربعاء: "زيادة أجر المعلم ستأتي عن جهد وليست زيادة في المرتب الأساسي، والوزارة قررت رفع ثمن الحصة في مجموعات التقوية من 15 إلى 80 جنيهًا.

وتابع الوزير المصري: "المدرس ممكن يعمل 3000 جنيه في يوم واحد في ساعتين", أي نحو 90 ألف جنيه شهريا (5708 دولارات أمريكية).

وأشار وزير التربية والتعليم، إلى أن الوزارة تقدم نماذج اقتصادية تسمح للمعلم بزيادة دخله كلما اجتهد أكثر، لافتا إلى أن المعلم له نصيب في مجموعات التقوية والمنصات الإلكترونية أو عمل الكتب، أكثر من 70 أو 80% من دخل مجموعات التقوية للمعلم.