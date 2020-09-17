شكرا لقرائتكم خبر عن الجهني: تطور الحالة المدارية في بحر العرب إلى إعصار يجتاح جنوب الجزيرة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توقع الباحث في الظواهر المناخية عضو لجنة تسمية الحالات المناخية ” تسميات “، الدكتور زياد الجهني، تطور الحالة المدارية في بحر العرب إلى إعصار يجتاح جنوب الجزيرة.

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وقال الجهني عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر:” تتركز الأنظار خلال الفترة القادمة على بحر العرب وحالاته المدارية والتي من المتوقع أن يتطور بعضها إلى إعصار قد يجتاح جنوب الجزيرة “.

وأشار الجهني إلى أن النماذج المناخية بدأت تستشعر ذلك في تحديثاتها الأخيرة.