شكرا لقرائتكم خبر عن مصادر: إحالة 9 قضايا إهدار مال عام إلى هيئة المنافسة والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أكدت مصادر مطلعة، أن الجهات الرقابية أحالت 9 قضايا إلى “الهيئة العامة للمنافسة” لاتخاذ الإجراءات النظامية، ضد شركات ومؤسسات تورطت في التواطؤ في العطاءات والعروض لدى بعض الجهات الحكومية، وذلك في إطار الحرب على الفساد بشتى طرقه.
وأضافت المصادر، أن الشركات والمؤسسات تورطت في التواطؤ في مجالات مختلفة اشتملت على العقود والصيانة، والاستشارات الهندسية، والمقاولات، والخدمات المختلفة، وفقا لـ”صحيفة المدينة”.
يذكر أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تمكنت، خلال الأشهر الماضية من الكشف عن العديد من قضايا الفساد المختلفة والمتنوعة، وأصبح العمل الذي تقوم به الهيئة محل اعتزاز من قبل المواطنين باعتبار أنها تقوم بدور عظيم في سبيل حماية الوطن ومقدراته من آفة الفساد.
كانت هذه تفاصيل خبر مصادر: إحالة 9 قضايا إهدار مال عام إلى هيئة المنافسة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة تواصل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.