«خيرية الشارقة» تسيّر حملة إغاثية إلى السودان

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى، حاكم الشارقة، تبدأ جمعية الشارقة الخيرية اليوم الخميس في إرسال أولى حملاتها الإغاثية إلى جمهورية السودان تحت شعار «من شارقة الخير إلى سودان الوفاء» لإغاثة أكثر من 10 آلاف من المتضررين بفعل السيول والفيضانات التي ضربت البلاد، وخلفت الكثير من الدمار والخسائر البشرية والمنشآت السكنية والخدمية في 16 ولاية من ولايات الجمهورية.

وسوف يقوم وفد الجمعية عقب وصوله جمهورية السودان برئاسة محمد حمدان الزري، مدير إدارة المشاريع والكفالات وعضوية علي محمد الراشدي مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام، بدء توزيع المواد الإغاثية بالتنسيق والإشراف من سفارة الدولة في الخرطوم، للحالات التي تمت دراستها بشكل مسبق من خلال مكتب الجمعية في السودان الذي يقوم على إجراء دراسات ورفع التقارير عن المناطق الأكثر تضرراً والحالات الأكثر احتياجاً مع تحديد نوع وحجم المساعدة، حيث استطاعت الجمعية من خلال الدعم الذي لاقته من قبل المحسنين وفاعلي الخير من توفير الطرود الغذائية من الطحين والأرز وزيت الطهي والسكر، لتكون مؤناً غذائية توفر للأسر وأطفالهم مقومات المعيشة من المأكل والمشرب، إلى جانب توزيع الأغطية والخيم، حيث فقد الكثيرون متعلقاتهم وأغراضهم التي جرفتها مياه السيول والفيضانات، ومن المقرر أن يتم توزيع الأدوية بعد إجراء الفحوص الطبية بمعرفة أطباء متخصصين.