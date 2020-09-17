بدء توسعة شبكة الصرف الصحي في «الحميدية 1» بـ 55 مليوناً

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عجمان: ”الخليج 365”

بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم عجمان، وإشراف سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي، ولي عهد عجمان، بدأت عجمان للصرف الصحي ببناء المرحلة الثالثة من مشروعها لتمديد خطوط جمع مياه الصرف الصحي في منطقة الحميدية 1، وتعد جزءاً من الخطة الرئيسية طويلة الأمد للشركة لتوسيع الشبكة، وستشهد إضافة أكثر من 60 كيلومتراً من خطوط الأنابيب إلى شبكتها الواسعة، بتكلفة 55 مليون درهم والمصمم ليخدم 2,500 عقار، ويعتبر خطوة ناتجة على خلفية الزيادة في عدد السكان.

وقال الشيخ راشد بن حميد النعيمي، رئيس مجلس إدارة عجمان للصرف الصحي: «يأتي المشروع في الوقت المناسب كإضافة جديدة لنظام الصرف في عجمان، حيث نشهد انتقال المنطقة نحو وضع طبيعي جديد قد يؤدي في النهاية إلى زيادة الطلب على هذه التوسعة، وبالتالي، وسيضمن مشروع توسيع الشبكة هذا أن يكون لدينا القدرة الكافية لخدمة كل عميل وتقديم خدمة موثوقة وثابتة».

وسيشمل المشروع الضخم مد شبكة متطورة لجمع مياه الصرف الصحي تحتوي على أكثر من ٥٢٥ فتحة، وسيتم ربطها بشبكة الجرف 2 التجارية بهدف توفير خدمات الصرف الصحي للعقارات السكنية والتجارية في المنطقة، ومن المتوقع أن تكتمل شبكة الصرف الصحي الجديدة بحلول الربع الأول من عام 2022.

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بلدية عجمان تنال شهادة



حصلت دائرة البلدية والتخطيط بعجمان، على شهادة الاعتراف الدولي من جمعية المحاسبين القانونيين المعتمدين البريطانية (ACCA )، بصفتها جهة معتمدة في تطبيق سياسات وأنظمة التعلم والتطوير المستمر للموظفين الماليين بالدائرة.

وثمن عبد الرحمن النعيمي، المدير العام للدائرة، جهود العاملين المتميزين بالدائرة الذين سعوا لتمكينها من تحقيق هذا الإنجاز المشرّف، ويمثل نقلة نوعية في سعي الدائرة المستمر لتطوير القوى العاملة التخصصية في المجال المالي، وتحقيق الريادة بالاستثمار الأمثل في الموارد البشرية.

فيما أكد خالد الحوسني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات المساندة، أن هذا الإنجاز يأتي ضمن الأهداف الاستراتيجية للدائرة. مبيناً أن الدائرة استحقت هذه الشهادة بجهود فريق عمل متميز بإدارة الشؤون المالية في تلبية المتطلبات وفقاً لمعايير الشهادة.