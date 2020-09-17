دخان حرائق غابات أمريكا يصل إلى أوروبا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أظهرت صور التقطتها أقمار اصطناعية، الآثار الهائلة التي خلفتها حرائق الغابات في غرب الولايات المتحدة، إذ وصل الدخان الناجم عنها إلى أوروبا.

وخلصت البيانات التي جمعتها خدمة «كوبرنيكوس» لمراقبة الغلاف الجوي، التابعة للاتحاد الأوروبي، أن الدخان المتصاعد من الحرائق قطع مسافة 8 آلاف كيلومتر عبر الغلاف الجوي إلى بريطانيا وأجزاء أخرى من شمال أوروبا.

وقال المركز الأوروبي للتنبؤات الجوية متوسطة المدى، الذي يدير بعض أنظمة مراقبة الأقمار الاصطناعية «كوبرنيكوس»، إن الحرائق في كاليفورنيا وأوريجون وواشنطن، انبعث منها ما يقدر بنحو 30.3 مليون طن متري (33.4 مليون طن) من الكربون.

ووصل الإعصار «سالي» إلى ساحل خليج المكسيك في ولاية ألاباما الأمريكية صباح أمس، بعد أن أصبح إعصاراً من الفئة الثانية، جالباً رياحاً عاتية نثرت الحطام في الشوارع. وقال المركز الوطني للأعاصير في بيان، إن «الإعصار يهدد بأمطار كارثية على أجزاء من ساحل الخليج الشمالي»، متوقعاً أن «يصل منسوب الأمطار إلى 90 سنتيمتراً في بعض المناطق على امتداد الخليج». وبلغت سرعة الرياح 165 كيلومتراً في الساعة، لدى وصوله إلى اليابسة على شاطئ ألاباما، وهي سرعة كفيلة بإحداث أضرار جسيمة وفقاً لمقياس «سافير-سيمسون» المكون من خمس درجات. (وكالات)