شكرا لقرائتكم خبر عن الإعلام العالمي: «معاهدة السلام» فجر جديد للشرق الأوسط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: هشام مدخنة

تصدرت أخبار معاهدة السلام التاريخية التي وُقعت يوم الثلاثاء 15 سبتمبر بين دولة الإمارات العربية المتحدة وإسرائيل، برعاية أمريكية، عناوين معظم الصحف والمواقع الأجنبية من أنحاء العالم كافة. والتي خصصت مساحات بارزة في مقدمة نشراتها الرئيسية لتنقل لحظة بلحظة بزوغ عهد جديد أساسه السلام والمحبة بين الأديان والمجتمعات في منطقة الشرق الأوسط.

وبينما رحبت العديد من وسائل الإعلام والصحف العالمية الكبرى بتوقيع الاتفاقية واعتبرته فجراً جديداً لمنطقة الشرق الأوسط، تناولت في الجانب الآخر بعض الصحف نبأ توقيع الاتفاقية مع بعض من الكلمات التي ألقيت خلال الحفل، ولم تسجل من جانبها أي موقف حيال هذا التوقيع، بيد أن الواضح أنها تلقت الخبر بإيجابية.

«نيويورك تايمز»: وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معاهدات السلام بين إسرائيل والإمارات والبحرين ب «بزوغ فجر شرق أوسط جديد».

ووصفت الصحيفة الأمريكية هذه الخطوة بأنها مهمة نحو إعادة ترتيب الشرق الأوسط.

وترأس الرئيس ترامب مراسم توقيع المعاهدة التاريخية في الحديقة الجنوبية للبيت الأبيض، حيث وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي معاهدة سلام تاريخية بين البلدين.





شبكة سي إن إن الإخبارية



وذكرت «سي إن إن»: انضم الرئيس دونالد ترامب ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى وزيري خارجية الإمارات العربية المتحدة والبحرين في البيت الأبيض للاحتفال بمعاهدات السلام التاريخية بين إسرائيل والدولتين العربيتين. وأشاد ترامب بهذه المناسبة، قائلاً: «إن توقيع اتفاقيات السلام هذه ستغير مجرى التاريخ، وتمثل بزوغ فجر شرق أوسط جديد».

وقال: «ستعمل هذه المعاهدات معاً كأساس لسلام شامل في جميع أنحاء المنطقة، وهو أمر لم يعتقد أحد أنه ممكن، توقيع اليوم يضع التاريخ على مسار جديد وستكون هناك دول أخرى في القريب العاجل ستتبع هؤلاء القادة العظماء».

ووصف نتنياهو الحدث بأنه «محور التاريخ وفجر جديد للسلام».





وول ستريت جورنال



في عنوانها قالت صحيفة «وول ستريت»، «توقيع معاهدة سلام بين الولايات المتحدة وإسرائيل والإمارات والبحرين».

وتابعت الصحيفة بالقول: ترأس دونالد ترامب التوقيع على معاهدة سلام تاريخية في الشرق الأوسط بين إسرائيل والإمارات والبحرين يوم الثلاثاء، واصفاً إياها بأنها الأساس لتحالف أوسع سيغير بشكل جذري الديناميكية الجيوسياسية في المنطقة.





صحيفة سان فرانسيسكو



تحدثت صحيفة سان فرانسيسكو عن توقيع ممثلين من إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين على معاهدة دبلوماسية لإقرار السلام بينهم، خلال مراسم ترأسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البيت الأبيض يوم الثلاثاء 15 سبتمبر/أيلول. وأضافت، يعمل هذا الاتفاق، تحت رعاية إدارة ترامب، على إقامة العلاقات بين تلك الدول والتعاون مع بعضها البعض في مجالات مثل التعليم والرعاية الصحية والتجارة والأمن. كما يسمح لهم بتعميق علاقاتهم الاقتصادية وتبادل السفارات والسفراء وبدء الرحلات الجوية المباشرة. حيث قال ترامب: «إن أهم ما ستكسبه إسرائيل من المعاهدات هو السلام».





يو إس إيه توداي

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من جانبها قالت صحيفة «يو إس إيه توداي»، إن معاهدة السلام التي وُقعت الثلاثاء بين إسرائيل والإمارات والبحرين في حفل البيت الأبيض تمثل تحولاً جيوسياسياً كبيراً في الشرق الأوسط وتُنصّب ترامب صانعاً للسلام وهو يتجه نحو حملة إعادة انتخابه.

وتابعت في مقدمتها، أعلن الرئيس دونالد ترامب من واشنطن عن توقيع اتفاقيتين تاريخيتين لإضفاء الطابع الرسمي على العلاقات الدبلوماسية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين. حيث وقع سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على الاتفاقات المكتوبة باللغات الإنجليزية والعربية والعبرية.

ونقلت الصحيفة قول ترامب في بداية الحفل: «نحن هنا بعد ظهر اليوم لتغيير مجرى التاريخ. وستكون هذه الاتفاقيات مجتمعة بمثابة الأساس لسلام شامل في المنطقة بأسرها».





واشنطن تايمز



عنونت «واشنطن تايمز»: «ترامب يعلنها بصوت عال، معاهدات تاريخية بين إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين». وتابعت الصحيفة سردها لاتفاق السلام، «تُوجت مقاربة الرئيس ترامب الجديدة لواحدة من أكثر مشاكل العالم استعصاءً وخطورة، الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، يوم الثلاثاء بتوقيع معاهدات تاريخية مع إسرائيل والإمارات العربية المتحدة والبحرين لإقامة علاقاتها الدبلوماسية».

في حفل أقيم في الحديقة الجنوبية بالبيت الأبيض، قال ترامب «إن التعاون العظيم بين إسرائيل والدولتين العربيتين المسلمتين المعتدلتين الإمارات والبحرين خطوة كبيرة نحو إنهاء الحرب في الشرق الأوسط»، «نحن هنا اليوم لتغيير مجرى التاريخ. بعد عقود من الانقسام والصراع، نحتفل ببزوغ فجر شرق أوسط جديد». كما وافقت إسرائيل على تعليق ضمها لأراض في الضفة الغربية لفترة غير معلنة.



بلومبيرج



قالت «بلومبيرج»: إن الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقعتا معاهدات تاريخية مع إسرائيل يوم الثلاثاء للتحرك نحو إقامة علاقات طبيعية بين الدول الثلاث، مما سيؤدي إلى تحول تاريخي محتمل في سياسات الشرق الأوسط. جاء ذلك في حفل في البيت الأبيض استضافه الرئيس دونالد ترامب.

ونقلت الوكالة عن وزير الخارجية والتعاون سمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان قوله في الحفل، باللغة العربية، «اليوم، نشهد بالفعل تغييراً في قلب الشرق الأوسط، وهو تغيير سيبعث الأمل في جميع أنحاء العالم». كما نقلت عن ترامب قوله: «بفضل الشجاعة العظيمة لقادة هذه الدول الثلاث، نتخذ خطوة كبيرة نحو مستقبل يعيش فيه الناس من جميع الأديان والخلفيات معاً في سلام ورخاء».



أسوشيتد برس



في عنوانها أمس ذكرت «أسوشيتد برس»، إسرائيل توقع معاهدات مع دولتين عربيتين، إنه شرق أوسط جديد. حيث كتبت: «وقعت إسرائيل يوم الثلاثاء معاهدتي تاريخية مع الإمارات والبحرين في حفل أقيم بالبيت الأبيض. وبحسب الرئيس دونالد ترامب إنه «فجر شرق أوسط جديد».



ذا جارديان



قالت صحيفة «ذا جارديان» البريطانية، إن الإمارات والبحرين وإسرائيل وقعت على معاهدات سلام تاريخية في البيت الأبيض.

وقال دونالد ترامب أمام حشد من الناس خارج البيت الأبيض، حيث تم التوقيع على الصفقة: «توقيع اليوم يضع التاريخ على مسار جديد». «هذا يوم رائع للعالم». وأضاف ترامب إن «خمس أو ست» دول أخرى على وشك عقد صفقات مماثلة مع إسرائيل.



بي بي سي



من جانبها عنونت بي بي سي: ترامب يُشيد ب «فجر شرق أوسط جديد».

وقالت، إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أشاد بمعاهدة السلام التي وُقعت الثلاثاء بين الإمارات والبحرين وإسرائيل ووصفها بأنها تاريخية.

وقال ترامب أمام مئات ممن حضروا مراسم الاحتفال في البيت الأبيض «بعد عقود من الانقسام والصراع، نحتفل ببزوغ فجر شرق أوسط جديد». وأضاف «نحن هنا بعد ظهر اليوم لتغيير مجرى التاريخ».

بالمقابل رحب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالصفقات قائلاً:«هذا اليوم هو محور التاريخ، إنه يبشر بفجر جديد من السلام».



فاينانشال تايمز البريطانية



في السياق ذاته، قالت «فاينانشال تايمز»: وقعت الإمارات العربية المتحدة والبحرين معاهدة سلام تاريخية، هدفها تأسيس علاقات دبلوماسية مع إسرائيل. وذلك في حفل رسمي استضافه البيت الأبيض تحت رعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي لمح بدوره إلى أن هناك دولاً أخرى قد تنضم قريباً لمعاهدات السلام مع إسرائيل.