«العدل» تطلع على سير العمل في دار القضاء بالشارقة

زار وفد من وزارة العدل صباح أمس، مقري دار القضاء ومحكمة الأسرة في إمارة الشارقة، للوقوف على مدى استمرارية منظومة العمل القضائي في المحاكم، والاطلاع على سير الأعمال والإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، في ظل وجود جائحة كورونا والتحديات الحالية.

جاء ذلك بحضور المستشار د. سعيد علي بحبوح النقبي، القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، وعبيد الظاهري، وكيل الوزارة المساعد للخدمات القضائية، وعبدالله الماجد، وكيل الوزارة المساعد للخدمات المساندة، والمستشار جاسم سيف بوعصيبة، مدير دائرة التفتيش القضائي، ود. محمد الكمالي، مدير عام معهد التدريب القضائي، ود. محمد الكعبي، رئيس محكمة الشارقة الابتدائية، والقاضي علي الشيراوي، رئيس محكمة الشارقة الاستئنافية، والقاضي سالم الحوسني، رئيس محكمة الشارقة الشرعية.

وأكد القائم بأعمال وكيل وزارة العدل، أنه بناء على التوجيهات المستمرة من سلطان بن سعيد البادي، وزير العدل، استمرت المتابعة بشكل دوري من بداية الجائحة، للتأكد من استمرارية العمل في المحاكم بوجود هذا التحدي الحالي، ومدى المواءمة بين استمراريته واتباع الاحترازات التي نصت عليها الجهات المعنية بالدولة، مبيناً أنه لابد أن يكون هناك تنسيق مستمر ومتواصل، لضمان عدم تأثر العمل القضائي، وكذلك للحفاظ على صحة وسلامة المراجعين والمتقاضين، وحتى على مستوى الموظفين، لافتاً إلى وجود بعض التحديات في بدايات الجائحة، ولكن بفضل التوجيهات والدعم اللامحدود من القيادات بالدولة، تمكنا من تجاوز نسبة كبيرة منها، خاصة في ظل وجود النظرة الاستباقية والتحضير المسبق لمثل تلك التحديات الطارئة.

وبين النقبي، أن صدور المرسوم بقانون اتحادي رقم 10 لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات المدنية واللائحة التنظيمية للقانون، والقانون رقم ٥ لسنة ٢٠١٧ في شأن استخدام تقنية الاتصال عن بعد في الإجراءات الجزائية، كانا بمثابة الأطر العامة لمنظومة التقاضي عن بُعد، وتقديم الطلبات والخدمات عن بُعد، حيث ظهرت الجائحة في ظل الاستعداد الكلي وجاهزية البينة التشريعية القانونية، حيث تم تفعيل المنظومة الإلكترونية في جميع المحاكم الاتحادية في الدولة التي تغطي نطاقاً جغرافياً واسعاً، ونجحت تلك التشريعات في تمكين استمرارية العمل بشكل سلس وطبيعي، بل وتطوير الخدمات المقدمة للمراجعين خلال تلك الجائحة، حيث شُهد ارتفاع ملحوظ في الطلبات على الخدمات الإلكترونية المقدمة للجمهور والمقدرة بنحو 162 خدمة، ما دفعنا للبحث والنظر لوضع أيدينا على نقاط التحديات، حتى تستمر عملية تطوير منظومة العمل القضائي.

ولفت إلى أن تلك الزيارة جاءت لرصد النتائج الحقيقية الفعلية للتحول الواقع على تقديم الخدمات منذ شهر مارس الماضي وحتى يومنا هذا، حيث تبين أن نجاح العملية تم بناء على الخطط الموضوعة من قبل القيادة في الوزارة، وتكللت بالنجاح بجهود الفرق التي استطاعت تطبيق تلك الخطط وفق ما وضعت من أجله، مؤكداً أن التحديدات لاتزال موجودة ولكن إمكانية تجاوزها صار بالأمر الممكن والمتاح بعد ما تحقق من نجاحات في ظل ظروف الجائحة، ولمس أريحية حقيقية من قبل المراجعين والموظفين، في التعاطي مع الإجراءات وجودة الخدمات المقدمة، بعد التأكد من التزام الجميع بالتدابير الاحترازية.