عبدالله بن زايد وبومبيو يبحثان علاقات التعاون

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية والتعاون الدولي خلال بحث علاقات التعاون مع مايك بومبيو وزير الخارجية الأمريكي في واشنطن أمس الأربعاء

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