شكرا لقرائتكم خبر عن واشنطن تتعهد بعدم رفع حظر السلاح عن طهران والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، في مؤتمر صحفي مشترك، أمس الأربعاء، مع نظيره البريطاني، دومينيك راب، إن واشنطن ستواصل جهودها «لمنع رفع حظر السلاح المفروض على إيران»، وأضاف: «سنحاول إقناع الأمم المتحدة بإعادة العقوبات الأممية السابقة على إيران».

وشدد بومبيو على أن «إيران ما زالت أكبر دولة راعية للإرهاب في العالم.. إيران أنفقت أموالاً طائلة على الميليشيات في المنطقة»، مضيفاً: «سنعيد تفعيل نظام العقوبات على إيران».

من جهته، قال وزير الخارجية البريطاني: «يجب عدم السماح لإيران بالحصول على سلاح نووي»، مضيفاً: «نتشارك مع واشنطن الموقف نفسه بشأن إيران». وفي وقت سابق، كان راب شدد أيضاً على ضرورة منع إيران من امتلاك السلاح النووي.

وكشف راب، في تغريدة على حسابه في موقع «تويتر»، أنه ناقش مع نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس «الحاجة لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي».

وأضاف: «ناقشنا أحدث تطورات السلام في الشرق الأوسط ودعم تطوير لقاح لفيروس كورونا». وتأتي تصريحات راب بعدما دعا بيان مشترك لكل من بريطانيا وألمانيا وفرنسا، إيران إلى الوفاء التام بالتزاماتها النووية، والمحافظة على خطة العمل الشاملة المشتركة. وشدد البيان على أن عدم وفاء طهران بالتزاماتها أمر مقلق، ويلحق ضرراً خطيرا باتفاقية حظر انتشار الأسلحة النووية.

وأعربت الدول الثلاث عن قلقها الكبير بشأن إعلان إيران تشييد مبنى لإنتاج أجهزة طرد مركزي متطورة قرب محطة نطنز النووية. وطالبت الدول الثلاث طهران بالتوقف عن إنتاج هذه الأجهزة.

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يأتي هذا فيما أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الاثنين الماضي، أن إيران تجاوزت حد تخصيب اليورانيوم المنصوص عليه في الاتفاقية، وزادت مخزونها منه بنحو عشرة أضعاف. وكانت الوكالة أكدت أنها ما زالت تحقق في المواد والأنشطة غير المعلنة لإيران.

وقال أمين عام الوكالة، رفائيل جروسي، في بداية اجتماع مجلس المحافظي في فيينا: «الوكالة ما زالت تحقق في المواد والأنشطة النووية غير المعلنة في إيران».

وبينما يقول المسؤولون الأمريكيون إن العقوبات الدولية ضد إيران ستُنفّذ في إطار «آلية الزناد» الأسبوع القادم، وتحديداً في 20 سبتمبر/ أيلول الحالي، قال الرئيس الإيراني، حسن روحاني، إن الولايات المتحدة ستفشل في تفعيل هذه الآلية.

قال روحاني خلال اجتماع لمجلس الوزراء، في إشارة لاقتراب الموعد النهائي لتفعيل «آلية الزناد»، إن يومي السبت والأحد القادمين سيكونان «انتصاراً للشعب الإيراني»، حسب وصفه.

وتفرض «آلية الزناد»، التي قامت بتفعيلها الولايات المتحدة الشهر الماضي، إعادة فرض جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران المنصوص عليها في القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن عقب الاتفاق النووي عام 2015.

وأعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الشهر الماضي أن الولايات المتحدة ستبدأ عملية مدتها 30 يوماً لإعادة جميع عقوبات الأمم المتحدة ضد إيران بعد 20 سبتمبر/ أيلول، بعدما أفشل مجلس الأمن الدولي قرارا مماثلاً.

وقال بومبيو إن الولايات المتحدة طلبت من مجلس الأمن تفعيل «آلية الزناد»، بسبب خرق إيران لالتزاماتها النووية بموجب القرار 2231. (وكالات)