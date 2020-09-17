شكرا لقرائتكم خبر عن جوتيريس يندد بالتدخلات الخارجية في ليبيا والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365” وكالات

ندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريس، بالتدخلات الخارجية في ليبيا، في ظل تجاهل قرارات مجلس الأمن الدولي، بحظر توريد الأسلحة وإرسال المرتزقة إلى ليبيا، فيما أكد سامح شكري وزير الخارجية المصري التزام بلاده بالحد من توسع الصراع العسكري في ليبيا،مشدداً على الدعوة إلى تحقيق حل سياسي شامل لكافة مكونات الأزمة الليبية عبر حوار ليبي- ليبي،في حين أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حرص البرلمان على كفالة الحقوق السياسية للمواطنين جميعاً، في حق الترشيح والانتخاب.

وقال جوتيريس، في تصريحات لوكالة «رويترز»، «لقد صدمت من حقيقة تدخل مثل هذا العدد الكبير من المخربين، بالإضافة لهذا العدد الكبير من الدول في الوضع الليبي، في تجاهل تام لقرارات مجلس الأمن المتعلقة بحظر الأسلحة أو المرتزقة». وتعليقاً على تكليفه بتعيين مبعوث أممي خاص للدعم في ليبيا، قال «مع الهيكل الجديد سيتعين علينا تقديم مرشح جديد وسيتعين علينا بطبيعة الحال التشاور مع مجلس الأمن لهذا الغرض».

من جهة أخرى،جددت مصر،أمس، دعوتها إلى ضرورة التوصل إلى حل سياسي شامل في ليبيا عبر الحوار والمفاوضات.

وأكد سامح شكري وزير الخارجية المصري، حرص بلاده على الحد من توسع الصراع العسكري في ليبيا والدعوة إلى حل سياسي شامل عن طريق الحوار.

جاء ذلك أثناء مشاركة شكري في الدورة ال24 للمائدة المستديرة التي تنظمها مجموعة «الإيكونوميست» في أثينا لتناول الأوضاع في أوروبا وشرق المتوسط.

عقيلة يدعو لسرعة إنجاز الانتخابات البلدية

إلى ذلك،أكد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح حرص البرلمان على كفالة الحقوق السياسية للمواطنين جميعاً، في حق الترشيح والانتخاب.

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وقال صالح في بيان له أمس «حتى يتمكن من ممارستها لضمان مشاركة كل المواطنين في الحياة العامة، أدعوهم لحسن الاختيار لمن يمثلهم تمثيلاً حقيقياً من خيرة أبناء الشعب الليبي،حتى يشاركون في صناعة القرار وتحريك عجلة التنمية».

ووجه صالح بسرعة إنجاز هذه المهمة الوطنية لكي يختار الشعب الليبي من يمثلهم في المجالس البلدية وكل المناطق التي تخضع لسلطة الحكومة المؤقتة برئاسة عبد الله الثني.

قلة الموارد المالية وراء استقالة «المؤقتة»

في الأثناء،بحث رئيس الحكومة المؤقتة عبد الله عبد الله الثني،مع مشايخ وأعيان وحكماء بنغازي،تداعيات الأحداث الأخيرة على البلاد، لاسيما عقب تقديم الحكومة لاستقالتها .

وقالت وكالة الأنباء الليبية «البيضاء» إن الثني شرح للحضور أهم المشاكل والتحديات التي تُواجه عمل حكومته منذُ توليها لمهامها،إضافة إلى حجم الاختناقات وقلة الموارد المالية التي حالت دون تلبية كافة مطالب المواطنين المشروعة، لافتًا إلى أن هذا هو السبب الذي دفع بالحكومة لتقديم استقالتها.

تبادل معمق لوجهات النظر

على صعيد آخر،قالت وزارة الخارجية الروسية إن هناك اتفاقًا بين القاهرة وموسكو على زيادة التنسيق من أجل تسهيل إقامة حوار بنَّاء بين الليبيين بمشاركة جميع القوى والجمعيات السياسية الرئيسية؛، بهدف ضمان وحدة وسلامة أراضي ليبيا وسيادتها، وفقاً لقرارات مؤتمر برلين، وأحكام قرار مجلس الأمن رقم 2510.

جاء ذلك في بيان حول اللقاء الذي جمع وفدين دبلوماسيين من البلدين في موسكو، أمس الأول الثلاثاء، حيث أشارت الوزارة إلى «تبادل معمق لوجهات النظر حول قضايا التسوية الشاملة للأزمة العسكرية السياسية في ليبيا».