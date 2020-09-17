غارات إسرائيلية على غزة بعد إطلاق صواريخ من القطاع

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - شنّت إسرائيل فجر أمس الأربعاء، غارات على قطاع غزة بعد قصف صاروخي استهدف مستوطنات غلاف غزة.

وبعد ساعات على إطلاق صاروخين من القطاع باتجاه جنوب إسرائيل مساء أول أمس الثلاثاء بالتزامن مع توقيع الاتفاقين الإماراتي والبحريني مع إسرائيل في حفل أقيم في البيت الأبيض بالعاصمة الأمريكية واشنطن، أطلقت من غزّة فجر الأربعاء صواريخ جديدة باتّجاه إسرائيل ردّت عليها الأخيرة بضرب مواقع عدّة في القطاع بحسب مصادر فلسطينية وإسرائيلية.

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وفجر الأربعاء دوت صفّارات الإنذار في المدن والبلدات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع، بحسب الجيش الإسرائيلي، الذي قال في بيان صباح أمس إنّ «15 قذيفة صاروخية أطلقت من القطاع نحو إسرائيل، اعترضت تسعة منها» منظومة القبّة الحديد المضادّة للصواريخ.

وأضاف أنّه ردّاً على هذا القصف «أغارت طائرات ومروحيات حربية على عدّة أهداف» تابعة لحماس في القطاع، مشيراً إلى أنّه تمّ خلال هذه الغارات «استهداف 10 أهداف من بينها مصنع لإنتاج أسلحة ومتفجرات بالإضافة إلى مجمّع عسكري يستخدم للتدريب ولإجراء تجارب صاروخية».

(وكالات)