شكرا لقرائتكم خبر عن انفجارات وحريق ضخم في مرفأ إيطالي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هزّت انفجارات نتج عنها حدوث حريق هائل منطقة مرفأ مدينة أنكونا الإيطالية، فجر أمس الأربعاء، وأدت إلى تدمير مستودعات وشاحنات؛ لكن من دون تسجيل إصابات، وتسببت ألسنة اللهب بتصاعد سحب ضخمة من الدخان في المدينة الواقعة على ساحل البحر الأدرياتيكي. وذكرت شبكة «راي» الإخبارية، أنّ من المرجح أن تكون سوائل قابلة للاشتعال تم تخزينها في مستودعات في المنطقة، فضلاً عن وجود محطة للطاقة ومصنع لغاز الميثان.

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