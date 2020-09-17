سارة الأميري: 60 بحثاً حول التغلب على «كورونا»



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكدت سارة بنت يوسف الأميري وزيرة دولة للتكنولوجيا المتقدمة رئيس مجلس إدارة وكالة الإمارات للفضاء وقائد الفريق العلمي لمشروع الإمارات لاستكشاف المريخ، «مسبار الأمل»، أهمية دور المجتمع العلمي في دولة الإمارات في السيطرة على جائحة فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».. مشيرة إلى إنجاز أكثر من 60 بحثاً على مستوى الدولة حول التغلب على الجائحة وسبل التطور في مجال مكافحة الأوبئة.

جاء ذلك خلال أولى جلسات «حوارات دبي الافتراضية للمرأة» التي تنظمها مؤسسة دبي للمرأة بهدف تعزيز الوعي بدور المرأة الإماراتية في مختلف قطاعات الدولة لتمثل منصة تضم العديد من الشخصيات الملهمة على المستويين المحلي، والدولي.

أدارت الجلسة بعنوان «المرأة الإماراتية والفضاء» المها البستكي مديرة نادي دبي للسيدات، بالإنابة.

وقالت الأميري إن فريق «مسبار الأمل» واجه العديد من التحديات أثناء الجائحة لكنه استطاع أن يتجاوزها بمرونة التخطيط ومشروعه المتكامل في إدارة المخاطر الذي أتاح وضع جدول زمني مرن لنقل المسبار لمحطة انطلاقه في اليابان مع الإبقاء على 20 يوماً احتياطياً تحسباً لأي مستجدات.

وأضافت أن استحداث ملف وزاري خاص بالتكنولوجيا المتقدمة يجسد توجهات القيادة لتطوير اقتصاد مبني على المعرفة والتركيز. وقالت إن العالم اليوم مختلف عن ما قبل «كوفيد 19» ومررنا جميعاً بامتحان ومن سيفوز هو من يتعلم الدروس المستفادة. (وام)