«الصحة العالمية»: أوروبا تدخل مرحلة حاسمة في الحرب على «كورونا»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - اعتبرت منظمة الصحة العالمية أن أوروبا دخلت مرحلة حاسمة في معركتها لمكافحة انتشار كورونا، وسجلت أعداد الإصابات بالفيروس أرقاماً قياسية مع عودة الأطفال إلى المدارس فيما تشهد الهند انتشاراً سريعاً للفيروس وتجاوزت الإصابات خمسة ملايين إصابة، الأمر الذي دفع نيودلهي للتعاقد على شراء 100 مليون لقاح من روسيا في وقت أعلن فيه الرئيس الأمريكي أن لقاح كورونا قد يكون جاهزاً في غضون شهر.

في الأثناء، قال مدير الطوارئ في منظمة الصحة العالمية مايكل راين «إنه حان الوقت لوقف البحث عن حلول مستحيلة» وبدلاً من ذلك اتخاذ قرارات صعبة لحماية الأشخاص الأكثر ضعفاً والحرص على مواصلة تعليم الفتيان، ولكن مع توقع خسارة آخرين المعركة.

انتشار واسع

وأضاف راين خلال مؤتمر صحفي افتراضي أن «أوروبا تقف على عتبة الدخول في فصل يبدأ فيه الناس العودة إلى داخل المنازل. وحتماً ستتزايد الضغوط إزاء تسجيل إصابات». وأضاف «كيف نحافظ على هذين المبدئين: حماية الضعفاء من الموت وإعادة أطفالنا إلى المدرسة؟». وتابع: «شيئاً ما يجب أن يفضي إلى نتيجة» مقراً بأنه ليست هناك أجوبة سهلة، لكن يتعين القيام بتنازلات من أجل مساعدة الأصغر والأكبر سناً في المجتمع. واعتبر أن «الطريقة الوحيدة للقيام بذلك هي بأن يفصل البالغون أنفسهم بما يسمح بتراجع التفشي».

ويسجل فيروس كورونا المستجد انتشاراً سريعاً جداً في الهند، حيث تجاوز عدد الإصابات عتبة الخمسة ملايين شخص . وسجل ثاني أكبر بلدان العالم في عدد السكان، مليون إصابة جديدة في غضون 11 يوماً فقط، ليصل عدد الحالات فيه إلى 5,02 ملايين. وباتت الهند ثاني أكثر الدول تضرراً من الجائحة بعد الولايات المتحدة التي سجلت 6,59 ملايين إصابة.

وتجاوز عدد الإصابات الجديدة بالهند أمس الأربعاء التسعين ألفاً فيما توفي 1290 شخصاً ما يشكل عدداً قياسياً على ما ذكرت وزارة الصحة الهندية. وتجري الهند البالغ عدد سكانها 1,3 مليار نسمة، حوالى مليون فحص يومياً، وهو عدد غير كاف بحسب الكثير من الخبراء.

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وبخصوص اللقاحات ، أعلنت روسيا أمس الأربعاء عن توقيعها صفقة كبيرة بشأن تصدير لقاحها المضاد لفيروس كورونا المستجد إلى الهند. وأكد صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي أنه أبرم عقداً مع شركة Dr. Reddy الهندية العملاقة العاملة في مجال إنتاج الأدوية بشأن التعاون في إجراء الاختبارات السريرية للقاح الروسي الذي يحمل اسم «سبوتنيك V» في الهند.

بعد انتهاء الاختبارات، يقضي العقد بتصدير 100 مليون جرعة من اللقاح إلى الهند، ومن المتوقع أن تصل أول دفعة من «سبوتنيك V» إلى نيودلهي أواخر العام الجاري.

لقاح ترامب

وفي واشنطن، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن لقاحاً لفيروس كورونا المستجد سيكون متوفراً خلال شهر، في توقعات أكثر تفاؤلاً من تكهناته السابقة، لكنه أضاف بأن الوباء قد يختفي من تلقاء نفسه.

وقال خلال لقاء حضره عدد من الناخبين في بنسلفانيا استضافته شبكة إيه.بي.سي نيوز: «نحن قريبون جداً من التوصل للقاح». وأضاف «نحن على مسافة أسابيع من الحصول عليه،ربما ثلاثة أو أربعة أسابيع».

(وكالات)