أجهزة جديدة لمستشفى الكويت في الشارقة

زودت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، مستشفى الكويت بالشارقة، بأحدث المعدات الطبية والأجهزة التشخيصية، بناء على أنظمة الجودة الشاملة التي تتبعها الوزارة.

وبالمناسبة أفادت آمنة كرم مديرة مستشفى الكويت بالشارقة، أن المستشفى زود بأحدث الأجهزة التشخيصية والمعدات وفق أحدث المعايير العالمية؛ حيث تم إمداد قسم المناظير بجهاز فيبروسكان؛ وهو أحدث أنواع المناظير للكشف عن تليف الكبد، وقياس نسبة الدهون، لافتة إلى أن المستشفى هو أول مستشفيات وزارة الصحة ووقاية المجتمع استخداماً لهذا الجهاز.

كما تم توريد أحدث أنواع المناظير الجراحية الخاصة باستئصال الأورام ذات التقنية العالية وهو جهاز تنظيري EUS مع خاصية أخذ عينة باستخدام تقنية الموجات الصوتية، إضافة إلى استحداث جهاز تنظيري Ercp جديد للقناة المرارية.

وقالت: إن وزارة الصحة ووقاية المجتمع وردت لمستشفى الكويت أحدث أجهزة غسيل الكلى المتنقل (CRRT) والذي يمكن من خلاله غسيل الكلى في الحالات الطارئة أو في حال هبوط ضغط الدم، كما تم تحديث أغلب أسرّة مستشفى الكويت بأحدث أجهزة مراقبة العلامات الحيوية للمريض بجميع أقسام المستشفى، وتوريد أجهزة تنفس صناعي ومضخات محاليل وريدية لأقسام العناية المركزة والطوارئ والعزل.

وأشار الدكتور عيسى المعلمي المدير الفنى للمستشفى، إلى أن إدخال أحدث التقنيات العلاجية أحدث تطوراً كبيراً؛ انعكس على مستوى الأداء.