قرقاش ووزير الشؤون الخارجية بمالطا يبحثان التعاون

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متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بحث الدكتور أنور بن محمد قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية مع إيفاريست بارتولو وزير الشؤون الخارجية والأوروبية في جمهورية مالطا - خلال اتصال هاتفي أمس - العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات ومالطا وسبل تعزيزها إلى جانب الموضوعات الدولية ذات اهتمام مشترك.

واستعرض قرقاش مع بارتولو سبل توطيد علاقات الصداقة والتعاون الثنائي في مختلف المجالات وتطرقا إلى تطورات الوضع في شرق البحر الأبيض المتوسط والتوتر في المنطقة. (وام)

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