تعاون مصري إيطالي في مجال الصناعات العسكرية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - القاهرة: ”الخليج 365”

بحث محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع جيامباولو كانتيني، سفير إيطاليا بالقاهرة، دفع التعاون مع الشركات الإيطالية ونظيرتها المصرية المتخصصة في الإنتاج الحربي.

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وصرح محمد عيد بكر، المتحدث الرسمي والمستشار الإعلامي لوزارة الإنتاج الحربي، أن الوزير أكد خلال القاء ضرورة استمرار وتطوير التعاون في مجال الصناعات العسكرية والمدنية، وفقاً لأحدث التكنولوجيات المستخدمة في هذه المجالات، كما تم توجيه الدعوة لقيام وفود فنية من الشركات الإيطالية لزيارة شركات الإنتاج الحربي، للاطلاع على الإمكانات التكنولوجية والبشرية المتوفرة فيها.

وأضاف المتحدث أن الجانبين اتفقا على دفع عجلة التعاون، خلال الفترة المقبلة وحث الشركات الإيطالية على مزيد من المشاركة مع شركات الإنتاج الحربي، في ظل العلاقات القوية التي تجمع البلدين، ومنها التعاون مع شركة «راينميتال» وشركة «بريتا» للإنتاج المشترك للطبنجات البريتا في مصر، وغيرها من الشركات الإيطالية.

وأشاد السفير الإيطالي بالعلاقات المتميزة مع مصر، مؤكداً تطورها خلال السنوات الأخيرة، ورغبة بلاده في توطيد هذه العلاقات، من خلال تشجيع الشركات الإيطالية على الاستثمار في مصر، كما قام بعرض رغبة شركات عدة في إقامة مشروعات صناعية مشتركة.