شكرا لقرائتكم خبر عن البواردي يلتقي السفير الفرنسي بمناسبة انتهاء مهامه في الدولة والان نبدء باهم واخر التفاصيل
متابعة الخليج 365 - ابوظبي - استقبل محمد بن أحمد البواردي، وزير الدولة لشؤون الدفاع، صباح أمس الأربعاء، في مقر الوزارة، في أبوظبي، لودوفيك بوي، سفير الجمهورية الفرنسية لدى الدولة، بمناسبة انتهاء فترة عمله في الإمارات.
وشكر البواردي، السفير الفرنسي على جهوده خلال عمله، لتطوير العلاقات الاستراتيجية بين الإمارات وفرنسا. مؤكداً أهمية العلاقات الإماراتية الفرنسية، ولا سيما التعاون الدفاعي والعسكري.
وناقش الجانبان عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وتبادلا وجهات النظر بشأنها.
وفي ختام اللقاء أعرب البواردي عن تمنياته للسفير للفرنسي بالتوفيق في عمله الجديد. (وام)
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