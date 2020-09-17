لبنان: تمديد جديد للمهلة الفرنسية وأديب لن يعتذر اليوم

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ‏بيروت - ”الخليج 365”، وكالات:

دعت فرنسا، أمس الأربعاء، السياسيين اللبنانيين إلى «تحمل مسؤولياتهم»، معربة عن «أسفها» لعدم احترام التعهدات التي قطعوها خلال زيارة الرئيس ايمانويل ماكرون، لتشكيل الحكومة «خلال 15 يوماً»، كما أعلنت الرئاسة الفرنسية، في وقت بات من المؤكد ان مهلة التاليف الحكومي مددت حتى نهاية الاسبوع الجاري بناء لطلب فرنسي افساحا في المجال امام المشاورات الجارية لتذليل العقد رغم ان الرئيس المكلّف مصطفى أديب عمد الى تأجيل زيارة القصر الرئاسي من يوم امس الى اليوم الخميس وذلك لاجراء مزيد من الاتصالات، بينما كشفت مصادر رؤساء الحكومات السابقين الذين اجتمعوا امس للتداول في شان الحكومة ان اديب ليس في وارد الاعتذار اليوم اذا لم تحل العقد ، حتى ان مصادر مواكبة اكدت ان الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون اتصل بأديب طالبا منه التريث في الاعتذار بعدما ابدى رغبة الاخير في ذلك طالما ان الامور مقفلة في وجهه، في حين أكد رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري أن حقيبة المالية ليست حقاً حصرياً لأي طائفة، بينما اعتبر رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط، أن المبادرة الفرنسية هي آخر فرصة لإنقاذ ​لبنان، في حين اكد ​الرئيس ميشال عون، ​خلال استقباله المفوض العام للاونروا ​فيليب لازاريني​ ان لبنان لا يزال ينتظر تجاوب الدول المعنية مع طلبه تسهيل عودة النازحين السوريين الى بلادهم، وكذلك الفلسطينيين القادمين من سوريا.وقال قصر الإليزيه «لم يفت الأوان بعد: على الجميع تحمل مسؤولياتهم من أجل مصلحة لبنان فقط، والسماح «لرئيس الوزراء مصطفى أديب» بتشكيل حكومة بمستوى خطورة الوضع».

وذكرت الرئاسة «ما زلنا نتابع باهتمام الوضع، ونواصل اتصالاتنا مع المسؤولين اللبنانيين لتجديد هذه الرسالة الملحة».

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وأضاف الإليزيه «نلاحظ أنهم ليسوا على الموعد المحدد اليوم. تأسف فرنسا لعدم التزام السياسيين اللبنانيين بالتعهدات التي قطعوها للرئيس ماكرون في الأول من سبتمبر/ أيلول وفقاً للجدول الزمني المعلن».وذكرت الرئاسة أنه في ذلك اليوم «قطع جميع السياسيين اللبنانيين تعهداً بأن الحكومة الإنقاذية ستكون قادرة على تطبيق برنامج إصلاحات ملحّة تلبي حاجات لبنان وتطلعات اللبنانيين واللبنانيات».

وفي هذا الصدد، لم تنفع كل الجهود المبذولة في حلحلة العقد والعراقيل التي تعترض تشكيل الحكومة، خصوصاً عقدة حقيبة المالية، رغم موافقة معظم الأطراف على اعتماد المداورة في الحقائب، في وقت قالت مصادر أديب أنه باق على موقفه من تشكيل حكومة اختصاصيين غير حزبيين، واعتماد المداورة في الحقائب، على أن تكون التشكيلة من 14 وزيراً، مؤكداً أن يده ممدودة الى الجميع لإنقاذ الوطن.وأكد رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي أن «​وزارة المال​ وسائر الحقائب الوزارية ليست حقاً حصرياً لأي طائفة»، معتبراً أن «رفض المداورة إحباط وانتهاك موصوف بحق الفرصة الأخيرة لإنقاذ لبنان واللبنانيين».

وأشار رئيس ​الحزب التقدمي الاشتراكي​ النائب السابق ​وليد جنبلاط​ في تصريح له عبر ​وسائل التواصل الاجتماعي​، إلى أنه «يبدو أن البعض لم يفهم، أو لا يريد أن يفهم أن المبادرة الفرنسية هي آخر فرصة لإنقاذ ​لبنان​، ومنع زواله، كما قال وزير خارجيتها، جان ايف لودريان، بكل وضوح. وعاد كبار الفرقاء الى لعبة ​المحاصصة​ مع إدخال أعراف جديدة من دون الاتصال بأحد، يقودها هواة جدد على الساحة».

في غضون ذلك، نفذ محتجون اعتصاماً أمام مدخل سراي طرابلس، احتجاجاً على استمرار توقيف عدد من الناشطين. كما نفذ عدد من العمال المياومين في بلدية الميناء، اعتصاماً في باحة القصر البلدي، احتجاجاً على عدم قبض مستحقاتهم المالية منذ سبعة اشهر.