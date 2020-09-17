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شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق مشروع آفاق دبي بين «البلدية والطيران المدني» والان نبدء باهم واخر التفاصيل
أطلق سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس هيئة دبي للطيران المدني، مشروع آفاق دبي الذي يهدف إلى دعم خطط دبي المستقبلية في مجال التنقل الجوي ويخلق بيئة مُحفِّزة على الاستثمار في هذا القطاع الهام من خلال إعداد المخطط الرئيسي Master Plan للبنية التحتية لنظام القبة الجوية لسماء دبي، والذي يتضمن تحديد مواقع المسارات ومرافق المناولة الأرضية والجوية والمطارات ومحطات الشحن وغيرها، بناء على دراسة الاحتياجات السكانية والاقتصادية والمعايير التخطيطية الأخرى، والتكامل بين المخططات الرئيسية الأرضية والجوية، والتوافق بين الاشتراطات التخطيطية لكل نوع من التخطيط. جاء خلال لقاء إلكتروني بين كل محمد عبدالله أهلي، مدير عام الهيئة، وداوود الهاجري مدير عام البلدية، بحضور عدد من المديرين التنفيذيين لدى الجهتين.
واستعرضت المهندسة مريم عبيد المهيري مدير مركز نظم المعلومات الجغرافية في البلدية دبي، نظام المشروع وإمكاناته الواسعة.
وشكر سمو الشيخ أحمد بن سعيد، فريق العمل القائم على مشروع آفاق دبي، وثمّن جهودهم، ودعا إلى مزيد من العمل المستمر والتعاون ما بين الهيئة والبلدية في سبيل تحقيق الرؤى الاستراتيجية لحكومة دبي وترسيخ مكانة دبي الدولية في قطاع الطيران المدني.
ومن جانبه، قال داوود الهاجري، إن هذا المشروع جاء انطلاقاً من حرص البلدية والهيئة للطيران المدني على إرساء دعائم التعاون الاستراتيجي المشترك بينهما، والاستفادة من الخدمات التي يقدمانها بما يضمن تحقيق التكامل المؤسسي بينهما.
وتوجه محمد عبدالله أهلي، بالشكر الجزيل للبلدية، وثمّن جهودها وإسهاماتها المتميزة في خدمة رؤية إمارة دبي. وقال إننا في الهيئة نعمل جنباً إلى جنب مع كافة الجهات الحكومية لجعل دبي منارة يحتذى بها في كافة المجالات ورسالتنا في ذلك تحقيق الريادة وضمان الاستدامة في مجال الأمن والسلامة وحماية البيئة.
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