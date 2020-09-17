الكاظمي: الصبر سلاح القوات الأمنية في التظاهرات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - بغداد زيدان الربيعي:

دعا رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي خلال زيارته لمحافظة ميسان، أمس الاربعاء، لأن يكون سلاح القوات الأمنية في التظاهرات هو سلاح الصبر، وعليها أن تستخدم أساليب مسؤولة في التعامل مع التظاهرات السلمية، وشدد على أن سوء التخطيط أربك العديد من المشاريع في المحافظات، في حين دعا وزير الخارجية فؤاد حسين، ألمانيا إلى إقامة تمثيل قنصلي في محافظة البصرة؛ بسبب أهميتها الاقتصادية والتجارية، فيما أبدت برلين تأييدها لذلك.

وأشاد الكاظمي، خلال ترؤسه اجتماعاً للقيادات الأمنية في المحافظة، «بجهود القوات الأمنية، داعياً إلى بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار في عموم المحافظة». وأكد أن «القائد الأمني في المحافظة لا يمثل نفسه ولا عشيرته، إنما يمثل الدولة التي هي أعلى وسام وأعلى عنوان اعتباري، وهذا الأمر سيخلق واقعاً أمنياً أكثر استقراراً، ويعزز ثقة المواطن بالأجهزة الأمنية». ووجّه الكاظمي «بالاهتمام بالقوات المكلفة بحماية وتنظيم التظاهرات وتدريبها جيداً» وشدد على عدم التسامح إزاء أي اعتداء على مؤسسات الدولة، داعياً إلى أن يكون سلاح القوات الأمنية في التظاهرات هو سلاح الصبر، وعليها أن تستخدم أساليب مسؤولة في التعامل مع التظاهرات السلمية.

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من جهة أخرى، أكد الكاظمي خلال اجتماعه مع محافظ ميسان، أن المحافظة بحاجة الى تضافر الجهود من أجل بسط الأمن والاستقرار فيها، وأوضح، أن أكثر ما يعكر أمنها هو النزاعات العشائرية، مؤكداً ثقته بعشائر ميسان الأصيلة في مساعدة الحكومة؛ لتحقيق الاستقرار في عموم المحافظة. ورأى أن سوء التخطيط أربك العديد من المشاريع في المحافظات وجعلها متلكئة، وشدد على ضرورة وجود فريق عمل متخصص واستثنائي؛ لتذليل كل العقبات. وأوضح أنه من غير المعقول وجود مشاريع متلكئة منذ عام 2008، وأقل ما يوصف ذلك بأنه جريمة بحق المواطن وحقه في الخدمات، مؤكدا أن الحاجة ماسّة لوضع استراتيجيات وبدائل حديثة وحضارية في الخدمات والبنى التحتية، وبتكاليف أقل.

على صعيد آخر، قال بيان للخارجية العراقية: إن حسين بحث مع نوربت روتغن رئيس لجنة العلاقات الخارجيّة في البرلمان الألمانيّ (البوندستاغ) التطوّرات الأمنيّة والسياسيّة في المنطقة. كما بحث حسين مع وزيرة الدفاع الألمانية كرامب كارنباور في مبنى وزارة الدفاع الألمانيّة، السُبُل الكفيلة بمنع عودة الجماعات الإرهابيّة من جديد.

إلى ذلك، اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي، أن الاعتداء على موكب السفارة البريطانية في بغداد يعد خرقاً مؤسفاً ومحرجاً. وقال الحلبوسي في تغريدة له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن أمن البعثات الدبلوماسية مسؤولية قانونية وأخلاقية على الحكومة. وأضاف: ندعم الجهود الأمنية الحكومية في بسط سيطرة الدولة، وحفظ هيبتها، وحماية أمن ضيوفها؛ من خلال تعقب خلايا الإرهاب والجريمة المنظمة وضبط السلاح المنفلت.