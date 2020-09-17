الهجرة والعجز الأوروبي

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عن «اللوموند»

حان الوقت لكي يتوقف الاتحاد الأوروبي، ما لم تكن لديه محنة خاصة به، عن إظهار عجزه

بعد خمس سنوات من أزمة الهجرة التي زعزعت استقراره بشدة، ألم يتعلم الاتحاد الأوروبي شيئاً؟

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لقد أثارت المأساة الإنسانية التي أعقبت حريق يوم الأربعاء 9 سبتمبر (أيلول) الحالي في مخيم موريا الواقع في جزيرة ليسفوس اليونانية، مخاوف من رد فعل سلبي. الآلاف من طالبي اللجوء خرجوا هائمين على وجوههم بعد الحريق الهائل الذي التهم الخيام المتنقلة التي كانت مكتظة في ظروف بائسة. هذا الحريق، الذي بدأ وفقاً للسلطات اليونانية من قبل السكان المحتجين على الحجر الصحي المفروض بعد اكتشاف حالات كورونا، ليس الأول.

ومنذ شهور كان أكبر مخيم اكتظاظاً باللاجئين في أوروبا مسرحاً للحرائق والمآسي العنيفة الأخرى. وقد تم تصميمه وتمويله من قبل الاتحاد الأوروبي كمكان لمنع تدفق المهاجرين إلى القارة، ومنفذاً ليتم إيقافهم أثناء النظر في طلبات لجوئهم. لكن موريا أصبح طريقاً مسدوداً ل 12700 شخص (أربعة أضعاف قدرته) والرمز المخزي لشلل الدول السبعة والعشرين.

وفي وقت أزمة كورونا وابتعاد الولايات المتحدة، يُطلب من الاتحاد الأوروبي فرض نفسه كقوة، فقد حان الوقت لإيجاد اتفاق بشأن المسألة المحلية المزعجة المتعلقة بتوزيع المتقدمين للجوء. ولحسن الحظ، لا يمكن للمبادرة الفرنسية الألمانية التي تهدف إلى استقبال 400 قاصر غير مصحوبين بذويهم من المخيم أن تحل محل السياسة. ومنذ سنوات، واجه الاتحاد الأوروبي التعثر بسبب الإصلاح المستحيل لاتفاقيات دبلن، الذي ألقى بعبء فحص الطلبات على دولة الدخول الأول، وبالتالي على دول الأطراف مثل اليونان.

ومع ذلك، فإن الألمان، المؤيدين لفرنسا المنادية بالإصلاح، يتباطؤون قبل عام واحد من الانتخابات الفيدرالية. دول أوروبا الشرقية المعادية للضيافة تفكر في تقديم مساهمة مالية. وهناك حاجة ماسة لتنظيم التضامن، على الأقل بين الدول المستعدة لذلك، مثل فرنسا وألمانيا. ويجب على الاتحاد الأوروبي ألا يتسامح بعد الآن مع استقبال المنفيين في ظروف معارضة للقيم التي ورثها له تاريخه.

وفي الطرف الآخر من القارة، يضيء الآن علم أحمر آخر، مع تزايد عدد عمليات عبور قناة المانش بالقوارب من قبل المهاجرين المتلهفين للوصول إلى إنجلترا. هذه الظاهرة تتطور في سياق مفاوضات خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. ونتيجة لقطع العلاقات مع الاتحاد الأوروبي المقرر عقده في 31 ديسمبر (كانون الأول)، لن تكون لندن ملزمة باتفاقيات دبلن. ومع ذلك، فإن هؤلاء يسمحون للمملكة المتحدة بإعادة بعض طالبي اللجوء إلى القارة، كما يمنحون حق اللجوء في المملكة المتحدة للمتقدمين الذين لديهم عائلة هناك. وخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي يمكن أن يوجد فراغاً قانونياً.

لذلك يجب إدراج قضية الهجرة عبر المانش، المتأثرة مباشرة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، في مفاوضات الطلاق. ولقد أصبحت فرنسا دولة هامشية في الاتحاد الأوروبي، والسوق المنحرف الذي من خلاله تحرس باريس بحكم الأمر الواقع الحدود البريطانية مقابل تمويل معدات المراقبة لم يعد من الممكن أن يظل شأناً ثنائياً تماماً.

وفي ليسبوس، كما في كاليه، تعتبر قدرة الاتحاد على تنسيق سياسته الخاصة بالهجرة، وتنفيذ حق اللجوء، والمعاملة بكرامة لمن يطرق أبوابها هي قضية محل الخلاف. إن دراما موريا، والمعابر اليائسة لقناة المانش هي التنبيهات العديدة لهذا النوع. ولكن بعد خمس سنوات من الذروة المرتبطة بالحرب في سوريا، فإن ضغط الهجرة بات في حالة سقوط حر. وفي هذا السياق، حان الوقت لكي يتوقف الاتحاد الأوروبي، ما لم تكن لديه محنة خاصة به، عن إظهار عجزه.