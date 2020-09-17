دردشة بلاغية

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هل صارت البلاغة موضة بالية؟ حين تتحدث عنها اليوم، يضعونك في خانات أرشيفيّة. أمّا لماذا، فالأمر شائك، غير سالك. قبل النظر في المعنى الاصطلاحي للبلاغة، يُستحسن إلقاء نظرة على معنى البلاغة لغوياً. ثلاثيّ «ب ل غ» ليس من الجذور الشاطحة في عدد كبير من المدلولات المتباينة. أحمد بن فارس (القرن الرابع الهجريّ)، في «مقاييس اللغة» يلخص المسألة: «الباء واللاّم والغين أصل واحد وهو الوصول إلى الشيء... وكذلك البلاغة التي يُمدح بها الفصيح اللسان، لأنه يبلغ بها ما يريده». عالمنا اللغويّ أراحنا من العناء، فكل الاشتقاقات في هذا الثلاثيّ تلتقي عند أصل واحد، فالبلاغ هو ما يصل إليك من المعلومات والبيانات. شيء بالغ أي ذو جودة عالية. أمر بالغ، نافذ. سنّ البلوغ تعني الوصول إلى نهاية الطفولة.

ندرك بيسر بُعد المسافة ما بين اللغة والاصطلاح. في المعاجم، البلاغة هي الفصاحة. في ثلاثي «ف ص ح»، الفصاحة هي البيان. ومثل البينج بونج، نجد في ثلاثي «ب ي ن» أن البيان هو الفصاحة. المخمصة هي أن المعنى اللغوي يخص العربية على الأرجح، لا سائر اللغات: «فصُح فصاحة: تكلّم بالعربية وفُهم عنه وجادت لغته فهو لا يلحن». لسان فصيح أي طلق. الطريف أن لغتنا سخيّة، فحتى قلة الذوق لها نصيب، يروي «لسان العرب» أن أحدهم شفي من مرض فقال: «صار إدراري فصيحاً، وكان أمس كالحنّاء»، أي صافياً. في طريقه ركل الحنّاء، تخيّل بعد هذه المأساة الذوقيّة، أن يصف شاعر خصلات الحبيبة المخضّبة بالحنّاء، كأن يقول لها: «خذي أبهى الروائع من قريضي.. فشعركِ مثل إدرار المريض».

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نستنتج أن المعنى الاصطلاحي الذي صار علماً لغويّاً، عالَم من الابتكارات النظرية المستمدّة من الإبداع الأدبي شعراً ونثراً. النظريات في كل الميادين تؤسس قواعد تصبح مثل القوانين، من هنا توجيه الأساليب في الأدب. علينا أن ندرك أن النقاد القدامى والمعاصرين، لم ينظروا، أو احتياطاً قلّما نظروا، إلى أقطاب نظريات البلاغة، قبل عبدالقاهر الجرجاني (القرن الخامس الهجري) وبعده، كمحرّكات للمدارس الأدبية وتياراتها الأسلوبيّة من خلال النظريات، من دون أن يكونوا أصحاب مذاهب إبداعية رائدة. يرى القلم أن هذه النقطة في البلاغة، ذات أهمية بالغة ومدلولات بليغة، وعلى المثقفين أن يبلغوا بها مبلغ النضج، وهذا يحتاج إلى تبليغ البلاغ.

لزوم ما يلزم: النتيجة الجناسية: التحليل البلاغيّ، يجب أن يكون «بِلا غَيّ»، وإلاّ فمن البلاء غيّ.

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