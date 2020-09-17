الجريمة المنظمة خلال الجائحة

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ليندسي كينيدي *

تبلغ قيمة سوق الجريمة المنظمة ما بين 3.6 و4.8 تريليون دولار سنوياً

«عرض ترويجي خاص!».. إعلان رأيته على حساب أحد الموردين الاسكتلنديين على «واتس آب»، حيث يقدم خصماً على عملية الشراء التالية، في حال شاركت هذا الإعلان مع خمسة عملاء آخرين. وعرضت قائمة الأسعار المحدّثة خصومات إضافية لعمليات الشراء بالجملة، كما تضمنت تذكيراً بأن آخر موعد لخدمات التوصيل سيكون في منتصف الليل بدلاً من الموعد المعتاد في الساعة الرابعة صباحاً، نظراً لقيود التحرك المفروضة بسبب جائحة «كوفيد-19». ولم يكن من المستطاع في ذلك اليوم تمييز لغة الإعلان عن مئات الإعلانات الأخرى التي ينشرها التجار الآخرون عبر الإنترنت ورسائل البريد الإلكتروني، إلا أن المنتجات المعروضة للبيع أثارت دهشتي: كوكايين وكيتامين وحبوب النشوة المعروفة أيضاً ب «إكستاسي».

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لقد كان من المنطقي أن يقوم تجار المخدرات في غلاسكو بتحديث استراتيجية التسويق والبيع لتلبية احتياجات زبائنهم العالقين في منازلهم أثناء الجائحة. وبالنسبة لجماعات الجريمة المنظمة العابرة للحدود، كانت الأزمة التي تلت «كوفيد-19» فرصة اقتصادية هائلة بالنسبة لهم، حيث تبلغ قيمة سوق الجريمة المنظمة ما بين 3.6 تريليون دولار و4.8 تريليون دولار سنوياً ويمثل 7% من الناتج المحلي الإجمالي للعالم. وتبلغ قيمة الاتجار بالمخدرات وحدها ما بين 426 مليار دولار و652 مليار دولار سنوياً، وبينما تتوخى الكارتلات وعصابات الاتجار الحذر مثل أي شخص آخر بشأن التواصل وجهاً لوجه مع الآخرين أثناء الجائحة، إلا أن هذه المنظمات الإجرامية غير مستعدة أبداً لترك أعمالها تتضاءل أمامها. ومن المكسيك إلى جنوب إفريقيا، تستفيد عصابات المخدرات من جائحة «كوفيد-19» لتوحيد وتنمية أعمالها وتنويع أنشطتها وإقصاء منافسيها خلال هذه العملية.

وهذا لا يعني أن عمل السوق السوداء يجري كما كان عليه الأمر في السابق، فمع انعزال الكثير من سكان العالم داخل منازلهم، تراجعت المظاهر المرئية للجريمة المنظمة، إذ شهدت لندن انخفاضاً حاداً في جراء الطعن، وتراجعت معدلات العنف بجميع أنواعه في فرنسا، وانخفضت معدلات الاعتقال المتعلقة بحيازة المخدرات في شيكاغو بنسبة 42%، وفي لوس أنجلوس انخفضت الجرائم بنسبة 30%، قبل اندلاع المظاهرات المتعلقة بمقتل جورج فلويد. وفي هذه الأثناء يتم تخزين المخدرات والأموال على جانبي الحدود الجنوبية الغربية للولايات المتحدة، وفقاً لمتحدث باسم إدارة مكافحة المخدرات، في حين أن أسعار الميثامفيتامين والكوكايين والهيروين ارتفعت بشكل ملحوظ، مما يدل على انخفاض الإمدادات وارتفاع مستويات الطلب، بحسب المسؤول الأمريكي.

ووراء الكواليس، تجد مجموعات تهريب المخدرات حلولاً بديلة للتملص من التحديات والقيود اللوجستية، ويعتقد بعض الخبراء أن تجارة المخدرات أكثر مرونة مما نتوقعه، حيث يقول جيسون إيلي من المبادرة العالمية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود: «قال الشاعر الفرنسي شارل بودلير إن أعظم خدعة لدى الشيطان هي إقناعك بأنه غير موجود.

وقد رأينا الكثير مع المقابلات الصحفية مع أعضاء في عصابات المخدرات والذين يزعمون بأنهم ضعفاء ولا يمكنهم الحصول على الإمدادات ويمرون بأوقات عصيبة ويخسرون المال. وهنا أنا أقول: هل هناك وقت أفضل من الآن لتصوير نفسك على أنك ضعيف عندما يكون أعضاء الشرطة وجهات إنفاذ القانون منشغلين في حماية الناس من فيروس «كوفيد-19» أكثر من التركيز على الكشف عن البضائع غير المشروعة؟ ما هو أفضل وقت لزيادة عمليات التهريب وزيادة الإنتاج والتسلل إلى السوق؟ طبعاً خلال وقت الأزمات مثل الأزمة الحالية».

وتعمل عصابات الجريمة المنظمة على ابتكار طرق لتقليص سلاسل التوريد والحد من التعرض للمخاطر، ومثال على ذلك، إنشاء تركيبات اصطناعية من المخدرات داخل بلد المستهلك، مثل الفنتانيل كبديل للهيروين، وهذا الأمر يلغي الحاجة إلى نقل البضائع عبر الحدود الوطنية، ولكن هناك سبب اقتصادي أيضاً، إذ تقول فاندا فيلباب براون من معهد بروكينز: «إن هذه المخدرات تسبب الإدمان، وهو أمر مفيد للجماعات الإجرامية في حال تمكنوا من الحد من مقتل الكثير من زبائنها نتيجة الجرعة الزائدة. إنها معادلة تجارية بسيطة: توفير منتج ذي جودة ومنخفض التكاليف للعملاء».

ويبدو أن الجائحة قد كشفت عن ضعف النظم الأمنية في الدول وعدم مقدرتها على مواكبة الأساليب الجديدة التي تخرج بها العصابات، ومن هنا على الدول تدعيم التعاون المشترك بين إدارتها للتعامل مع الأسواق غير الشرعية وتركيز استجابتها على العناصر الأكثر خطورة، إضافة إلى تطوير استراتيجيات ردع هادفة وواقعية لمكافحة الجريمة المنظمة عبر الحدود وغسل الأموال الدولي.

* صحفية بريطانية ومخرجة أفلام وثائقية تغطي القضايا المتعلقة بالتنمية والأمن العالمي-(فورين بوليسي)