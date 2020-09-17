موريتانيا تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس "كورونا" .. والإجمالي 7332 حالة

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت وزارة الصحة الموريتانية، مساء أمس الأربعاء، تسجيل 13 إصابة مؤكدة بفيروس "كورونا" المستجد، بعد إجراء 233 فحصًا، ليصل إجمالي الإصابات في البلاد إلى 7332 إصابة مؤكدة. وأكد بيان للوزارة أنه تم تسجيل 5 حالات شفاء ليرتفع إجمالي حالات التعافي إلى 6844 شخصًا، فيما وصل عدد الوفيات إلى 161 حالة، في حين يتابع 327 علاجهم في المستشفيات.

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